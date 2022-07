Si vous avez aimé The Umbrella Academy, ces 2 séries Netflix sont faites pour vous

in

L’Académie des Parapluies Il vient de lancer sa troisième saison sur Netflix. Mais, pour ceux qui l’ont déjà vu et qui ne peuvent pas attendre le quatrième, voici les meilleures options pour ne pas le manquer.

©NetflixElliot Page dans The Umbrella Academy

Le 22 juin dernier Netflix a ajouté à son catalogue la troisième saison de L’Académie des Parapluies avec un total de dix épisodes. La série est revenue sur la plateforme après de longs mois d’attente par des fans qui, sans aucun doute, ont été ravis de la suite de l’histoire. Dans ceux-ci, les protagonistes se plongent dans de nouvelles aventures après avoir sauvé le monde et sont retournés dans leur chronologie.

Aussi, il y a le fait que L’Académie des Parapluies capturé à l’écran quelque chose que tout le monde attendait : La transition de genre d’Elliot Page. L’acteur a annoncé la nouvelle de sa décision après la deuxième saison de la série, donc pour la troisième saison, son personnage a également été adapté à cela. Sans aucun doute, quelque chose qui a excité les téléspectateurs et l’un des points en faveur d’en faire un grand succès.

Cependant, la réalité est que la plupart des fans de L’Académie des Parapluies les épisodes de la bande sont terminés et ils manquent les protagonistes de l’intrigue. Même ainsi, on ne sait toujours pas s’il y aura une quatrième saison de fiction. Bien, ni Netflix ni les producteurs n’ont fini de confirmer les nouveaux épisodes au-delà de ce que son créateur a l’intention et déjà les plans préparés pour le réaliser.

C’est pourquoi, à partir de spoilersnous avons l’option parfaite à ne pas manquer L’Académie des Parapluies. Ce sont deux séries similaires à cette production qui incluent également de la science-fiction, des voyages dans le temps et des décors à différentes époques. Rencontre-les.

+ Les 2 séries à regarder pour ne pas rater The Umbrella Academy :

L’une des fictions qui peuvent aider les téléspectateurs à oublier, au moins pour un temps, L’Académie des Parapluiesc’est Éclat. La bande met en vedette Grant Gustin et compte un total de huit saisons qui font fureur parmi les fans de DC. La première édition a été créée en 2014 et son histoire continue de croître au fil des ans. En fait, il est déjà confirmé que bientôt Netflix présentera sa neuvième partie.

De quoi s’agit-il? Le Flash raconte, depuis le tout début, comment ce super-héros est devenu ce qu’il est. Barry Allen était un garçon parfaitement calme, mais lorsqu’il est frappé par la foudre, sa vie change radicalement. Eh bien, quand il se réveille du coma causé par l’impact, il découvre qu’il a été béni avec le pouvoir de la super vitesse. Et à partir de là, son histoire continue de grandir et différentes personnes entrent dans sa vie alors qu’il combat le crime à Central City..

En tout cas, il convient de noter que ce n’est pas la seule production qui peut vous aider à ne pas manquer L’Académie des Parapluies puisque Netflix a aussi dans son catalogue avec Marlin. Mettant en vedette Colin Morgan et Bradley James, cette bande a un total de cinq saisons de 13 épisodes chacune. C’est un drame plein d’action et de fantaisie.

De quoi s’agit-il? Merlin suit la vie d’un jeune sorcier qui est envoyé par sa mère à Camelot pour rester avec le médecin de la cour nommé Gaius, seulement pour découvrir que la magie a été interdite. Compte tenu de cela, il doit garder son secret pour ne pas être emprisonné, mais au milieu il noue une grande amitié avec le prince Arthur, qui deviendra bientôt roi et doit le protéger contre toute adversité..

