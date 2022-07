Paroles et signification de « Master of Puppets », la chanson de Metallica interprétée par Eddie Munson dans « Stranger Things »

Avec lui Finale de la saison 4 de « Stranger Things » Il y a aussi eu des moments inoubliables pour de nombreux fans de la série Netflix. Au-delà les morts fatidiques dont nous avons été témoins, les questions auxquelles on a répondu Soit les avertissements que nous avions pour la sortie du tome 2 de la quatrième tranche de la production, nous avons été surpris par des scènes mémorables lors de la bataille finale de la même chose.

R) Oui, Eddie Munson (personnage joué par l’acteur Joseph Quinn) a été le protagoniste de l’une des scènes les plus mises en lumière sur les réseaux sociaux : lors de la lutte contre voisinele leader du club ‘Fuego Infernal’ a interprété, avec sa guitare, une chanson mythique des années 80.

Par conséquent, ci-dessous, sachez quelle est la lettre et la signification de « Marionnettiste« , la chanson de Métallique ce jeu-t-il Eddie Munson dans la finale de la quatrième saison de la série Netflix « choses étranges”.

QUELLE ÉTAIT LA CHANSON QU’EDDIE A JOUÉE DANS « STRANGER THINGS » ?

Lors de la bataille finale de la quatrième saison de « Stranger Things », Eddie Munson joue la chanson »Marionnettiste” (en espagnol: ‘Master of Puppets’) du groupe de thrash métal Américain Métallique. Ce thème est le deuxième de l’album éponyme du groupe et la plus longue composition de l’album, d’une durée de 8h35 minutes.

Depuis son lancement le 2 juillet 1986, a été joué plus de 1 500 fois en direct, ce qui en fait la chanson la plus interprétée par le groupe en concert. En 2008, VH1 il l’a appelée la troisième meilleure chanson de heavy metal de tous les temps. Aussi, en 2020, marteau en métal a classé la chanson numéro 1 sur leur liste des 50 plus grandes chansons de Métallique de tous les temps. Enfin, le regretté bassiste Falaise Burton il a noté que c’était sa chanson préférée du groupe.

Les noms suivants apparaissent au générique des chansons :

James Hetfield: chant, guitare rythmique, premier solo de guitare.

chant, guitare rythmique, premier solo de guitare. Kirk Hammett: guitare principale.

guitare principale. Cliff Burton : basse électrique, chœurs

basse électrique, chœurs Lars Ulrich: batterie, percussions

batterie, percussions Production: Flemming Rasmussen et Metallica

LES PAROLES DE « MASTER OF PUPPETS » DE METALLICA

Voici les paroles traduites de la chanson « Marionnettiste » de Métallique. N’oubliez pas que vous pouvez accéder aux paroles originales à partir de ce lien.

« Fin de partie passionnée, effondrement. Je suis ta source d’autodestruction. Veines gonflées de peur, aspirant la clairière la plus sombre, dirigeant la construction de ta mort. Savourez-moi et vous verrez, il vous en faut plus. Tu es dévoué à la façon dont je te tue. »

« Viens et rampe plus vite, obéis à ton Maître, ta vie brûle vite. Obéis à Ton maître. Aimer! ».

« Maître des marionnettes, je tire tes ficelles, tord ton esprit, écrase tes rêves. Aveuglé par moi, tu ne peux rien voir. Appelle juste mon nom parce que je t’entends crier « Aimer! Aimer! » Appelle juste mon nom parce que je t’entends crier « Aimer! Aimer! » ».

Faites votre chemin avec des aiguilles, ne me trahissez jamais, la vie de la mort devient plus claire. Le monopole de la douleur, le rituel de la misère, préparez votre petit-déjeuner dans un miroir. Savourez-moi et vous verrez, il vous en faut plus. Tu es dévoué à la façon dont je te tue. »

« Maître, Maître, où sont les rêves que j’ai poursuivis ? Maître, Maître, vos promesses ne sont que des mensonges. Rire, rire, tout ce que je vois et entends, c’est rire. Rires, rires, moqueurs de mes cris. Répare-moi! »

« L’enfer vaut tout cela, un habitat naturel, juste une rime sans signification. Labyrinthe sans fin, naufrage aux jours comptés, maintenant votre vie est démodée. Je vais l’occuper, je vais t’aider à mourir, je te traverserai, maintenant je te contrôle aussi.

QUEL EST LE SENS DE LA CHANSON « MASTER OF PUPPETS » ?

Les paroles de la chanson font référence aux drogues et à la façon dont elles peuvent contrôler la vie d’une personne dépendante. C’est comme ça qu’il l’a expliqué James Hetfieldle chanteur de Métallique: «Il s’agit essentiellement de médicaments. Comment les choses changent, au lieu de contrôler ce que vous prenez et ce que vous faites, ce sont les médicaments qui vous contrôlent. »il prétendait.

Pour « Choses étranges »Cette chanson a beaucoup de sens. D’abord, parce qu’il coïncide avec l’esthétique de Eddy au cours de la quatrième saison de la production. De plus, l’idée de « perdre le contrôle » correspond tout à fait à ce qui s’est passé avec voisine et comment cette force obscure essaie de consumer toutes ses victimes dans faucons. Enfin, la chanson traite de la façon dont quelqu’un perd sa bataille personnelle et c’est comme ça, un indice de ce qui est arrivé à l’un des personnages les plus aimés de cette saison de la série.