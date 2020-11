"Assassin’s Creed Valhalla": Agrandissez le village – les bâtiments les plus importants

Le village viking dans « Assassin’s Creed Valhalla » est votre base tout au long du jeu. La construction et la modernisation de la colonie sont donc très importantes. Vous pouvez lire ici quels bâtiments vous devez construire en premier et lesquels sont autrement utiles.

Dès que vous atterrissez en Angleterre après le prologue de « Assassin’s Creed Valhalla », vous pouvez construire votre colonie. Votre village viking peut accueillir de nombreux bâtiments – des ateliers et des écuries aux bâtiments de production et aux postes de traite.

Vous construisez des bâtiments dans votre colonie en pillant des ressources et en les dépensant sur le terrain correspondant. Les ressources sont divisées en «fournitures» et «matières premières». Vous pouvez les obtenir en particulier lorsque vous attaquez des monastères, mais aussi lorsque vous attaquez de petits camps ennemis.

Plus vous érigez de bâtiments, plus votre niveau d’établissement augmente. Il y a un total de six niveaux, avec de nouveaux bâtiments ajoutés progressivement. Si vous voulez avoir une vue d’ensemble de votre village, utilisez votre corbeau et ayez une vue d’ensemble de la colonie. Vous pouvez voir immédiatement quels bâtiments sont toujours manquants.

Un vol touristique au-dessus de votre village vous donne un aperçu.

Vous devez d’abord ériger ces bâtiments pour votre village

Forgé: Dès que vous aurez pris possession de la colonie, vous recevrez une quête pour laquelle vous devrez construire un nouvel atelier pour le forgeron Gunnar. Faites-le immédiatement.

Dès que vous aurez pris possession de la colonie, vous recevrez une quête pour laquelle vous devrez construire un nouvel atelier pour le forgeron Gunnar. Faites-le immédiatement. Maison de la Fraternité des Cachés: Les deux assassins qui voyagent avec vous veulent une base dans votre camp. Construisez-le dès que possible – il vous donne accès à des lignes de quêtes importantes et à la chasse à l’Ordre des Anciens.

Les deux assassins qui voyagent avec vous veulent une base dans votre camp. Construisez-le dès que possible – il vous donne accès à des lignes de quêtes importantes et à la chasse à l’Ordre des Anciens. Cabane de voyant: Vous devriez également construire la cabane du voyant Valka dès le début. Ses potions d’herbes hallucinogènes vous plongent dans d’autres mondes – vous ne devriez pas manquer ça!

Vous devriez également construire la cabane du voyant Valka dès le début. Ses potions d’herbes hallucinogènes vous plongent dans d’autres mondes – vous ne devriez pas manquer ça! Camp de guerriers: Ici, vous pouvez créer votre Joms Viking personnel – un guerrier qui vous accompagne dans les raids. Lorsque vous ne jouez pas, les autres joueurs peuvent emprunter le combattant en ligne dans leur jeu. Vous recevrez ensuite des pièces pour cela – très utiles.

A lire : Bouclier en céramique sur iPhone 12: qu'est-ce que cela signifie? Un guerrier créé personnellement vous accompagnera dans les raids si vous le souhaitez.

Autres bâtiments pratiques

Cabane de pêcheur: Si vous construisez ce bâtiment, vous obtiendrez une canne à pêche avec laquelle vous pourrez pêcher. Vous pouvez les échanger contre des récompenses dans la cabane.

Si vous construisez ce bâtiment, vous obtiendrez une canne à pêche avec laquelle vous pourrez pêcher. Vous pouvez les échanger contre des récompenses dans la cabane. Grange et nichoir: Ici, vous gérez vos animaux et les entraînez. Par exemple, vous pouvez et devez apprendre à votre cheval à nager.

Ici, vous gérez vos animaux et les entraînez. Par exemple, vous pouvez et devez apprendre à votre cheval à nager. Atelier de navire: Les opportunités d’améliorer votre chaloupe sont toujours les bienvenues. Ils sont ici!

Les opportunités d’améliorer votre chaloupe sont toujours les bienvenues. Ils sont ici! Comptoir commercial: Ici, vous pouvez acheter des articles utiles et vous débarrasser de tous vos déchets accumulés.

Ici, vous pouvez acheter des articles utiles et vous débarrasser de tous vos déchets accumulés. Atelier de tatouage: Dans ce bâtiment, vous pouvez avoir des images et des runes gravées sur votre peau. Pas décisif, mais très chic.

Qu’est-ce que la fortification de la fête?

Les Vikings aiment ça: célébrez les festivals au fur et à mesure qu’ils se produisent – et obtenez de nombreux bonus pour eux.

Certains bâtiments améliorent la soi-disant fortification de fête, mais le jeu ne vous dit pas vraiment de quoi il s’agit. Une cloche pend devant l’entrée de la nef de votre village. Si vous avez construit au moins un bâtiment avec des fortifications de fête, vous pouvez les appeler. C’est ainsi que vous convoquez votre équipe pour un festin, qui vous donne ensuite des bonus sur diverses valeurs telles que la santé et les dégâts de combat pendant un certain temps. Plus vous construisez de bâtiments avec des améliorations de renforcement de fête, plus ces bonus seront importants.

Boulangerie: les fêtes vous donnent plus de santé.

Brasserie: les fêtes donnent plus de santé.

Getreidehof: les fêtes donnent plus d’armure.

Stockage: les fêtes donnent plus de dégâts à longue portée.

Ferme avicole: les fêtes donnent plus de dégâts en mêlée.

Maison de Hunwald et Svanhild: les fêtes donnent plus de dégâts d’attaque sournoise.

Maison d’Alvis et Holmgeir: les fêtes donnent plus de dégâts d’attaque sournoise.

Maison de Kari: les fêtes donnent plus de dégâts d’attaque sournoise.

Maison de Mayda: les fêtes donnent plus de dégâts d’attaque sournoise.

Les fêtes sont plus utiles plus tard dans le jeu lorsque vous souhaitez vous préparer à des combats particulièrement difficiles. Par conséquent, il est préférable de construire au préalable d’autres bâtiments.