La star de Twitch, Amouranth, partage ce qu’elle sait avant de prendre sa retraite

amouranth est probablement l’un des plus connus Twitter-Streamers du monde. Il a gagné en popularité grâce à son contenu controversé en streaming et a pu développer un large éventail d’activités dans divers domaines. Mais la jeune femme souhaite désormais se retirer lentement mais sûrement du streaming et d’OnlyFans. Mais avant de le faire, elle a quelques conseils pour tous ceux qui cherchent à imiter son succès.

Amouranth prend sa retraite

La star de Twitch Kaitlyn amouranth Siragusa se prépare pour elle Retrait de OnlyFans and Co. et a quelques conseils clés pour les autres créateurs de contenu qui souhaitent obtenir un succès similaire.

La streameuse a annoncé il y a quelque temps qu’elle souhaitait lentement mais sûrement se retirer du business du streaming et d’OnlyFans. Parallèlement, elle monte actuellement sa propre agence pour les streamers en herbe afin de les accompagner dans la construction de leur carrière avec une équipe professionnelle.

La jeune femme n’a plus à se tenir devant la caméra elle-même. En avril, la mannequin en ligne a révélé qu’elle 1,5 million de dollars par mois rien qu’avec OnlyFans prend. En tenant compte de ses flux Twitch, de ses stations-service et d’autres investissements, il est clair qu’elle a gagné beaucoup d’argent.

Mais Kaitlyn a non seulement amassé une fortune grâce à son contenu, ses flux et ses projets immobiliers populaires OnlyFans, mais elle a également accumulé une mine de connaissances qu’elle est maintenant en mesure de transmettre. Maintenant que la streameuse est sur le point de prendre sa retraite, elle a quelques conseils dans sa manche qui pourraient aider les autres à atteindre un niveau de succès similaire.

La star de Twitch donne des conseils pour votre propre succès

Dans une publication sur son compte Twitter personnel, elle a donné quelques conseils pour tirer le meilleur parti de votre propre contenu. Kaitlyn a commencé sa liste avec une analogie de jeu vidéo :

« Lorsque vous avez accompli quelque chose, n’oubliez pas de sauvegarder la partie ! Il s’agit d’un conseil de tous les temps pour les créatifs et les personnes qui se battent pour réussir rapidement. Protégez-vous du burn-out; embauchez de l’aide pour vous faciliter la vie ou l’améliorer. Externalisez le banal pour pouvoir vous concentrer sur ce que vous faites le mieux.

La streameuse elle-même a une équipe de personnes qui l’aident pour les séances photo et le contenu, elle a donc définitivement suivi ses propres conseils pour faire avancer sa carrière.

Elle a continué à se concentrer sur son propre temps, expliquant que cela « non remplaçable » et « plus précieux que l’argent » être.

« TOUT LE MONDE a le même nombre d’heures dans sa journée, donc ce n’est pas une question de dollars et de cents ce que vous valez, c’est une question de savoir ce que vaut une partie de VOTRE TEMPS. Lorsque votre argent augmente, votre temps n’augmente pas. Alors bien sûr, votre temps vaut PLUS à mesure que vous gagnez en richesse.

Compte tenu du succès continu d’Amouranth, il sera passionnant de voir ce qu’elle fait d’autre et si quelqu’un suit ses conseils pour atteindre un niveau de renommée similaire dans les années à venir.