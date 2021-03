8 familles royales vraiment dysfonctionnelles

La famille royale britannique est très familière avec les scandales et la dépravation, de la liaison du prince Charles avec son épouse actuelle Camilla Parker Bowles, au prince Harry photographié vêtu d’un costume nazi à l’extrême froideur et au racisme évoqués dans l’interview d’Oprah Winfrey avec la duchesse Meghan. Markle, épouse du prince Harry.

Mais un grand nombre de rois et de reines à travers l’histoire ont été complices de mauvaises actions et simplement de mauvais choix, y compris des assassinats de palais et des mariages en série. Les murs du château ont tout vu.

1. Le début sanglant de Cléopâtre

(Crédit d’image: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images)

Cléopâtre est célèbre pour sa fin suicidaire. Ce qui est moins connu, c’est son début sanglant – et le drame familial qui l’a amenée au pouvoir.

Après la mort de son père, le frère cadet de Cléopâtre, Ptolémée XIII, hérita du trône. Elle était censée l’épouser, la consanguinité étant l’un des moyens par lesquels les anciennes familles royales gardaient le pouvoir. Mais ses ambitions l’ont menacé, et il l’a fait exiler, selon « Cleopatra » de Stacy Schiff (Little, Brown and Company, 2010). Cléopâtre s’est donc alliée à Jules César, reprenant le trône avec son autre frère cadet, Ptolémée XIV. Ce jeune frère est décédé plus tard; Cléopâtre l’a peut-être empoisonné. Elle a également fait tuer sa sœur cadette Arsinoe IV, une autre rivale, en 41 av.

Selon Schiff, une rivalité mortelle entre frères et sœurs était courante sous la dynastie Ptolémée. Les arbres généalogiques complexes occasionnés par la consanguinité ont provoqué une crise de succession après une crise de succession, généralement avec des résultats mortels.

« Il était rare de trouver un membre de la famille qui n’a pas liquidé un parent ou deux », a écrit Schiff.

2. Le chaos macédonien

La base de cette statue représente Philippe II de Macédoine, son jeune fils Alexandre et sa femme Olympias. (Crédit d’image: Shutterstock)

Un autre moyen infaillible de déranger une famille royale est d’avoir beaucoup d’épouses, qui aimeraient toutes voir leurs propres enfants installés sur le trône. Le père d’Alexandre le Grand, Philippe II de Macédoine, avait probablement sept femmes, dont la mère d’Alexandre, Olympias.

Olympias a peut-être quelque chose à voir avec l’assassinat de Philippe II par un garde du corps en 336 avant JC, selon certains historiens anciens, mais la vérité est floue. Selon un récit ultérieur de l’historien Cléitarque, le garde du corps était un ancien amant de Philippe II, qui avait provoqué le suicide du nouvel amant plus jeune du roi. L’oncle de Philippe II aurait agressé sexuellement le garde du corps en représailles, conduisant le garde du corps à tuer Philippe II dans sa propre quête de vengeance.

Quoi qu’il se soit réellement passé, le dysfonctionnement de la famille macédonienne ne s’est pas arrêté avec la génération de Philippe II. Alexander a rapidement commencé à mettre à mort les membres de sa famille rivale pour assurer son ascension au trône, et Olympias a fait tuer la dernière femme de Philippe II et ses enfants. Après la mort d’Alexandre en 323 avant JC, laissant une femme enceinte mais pas d’héritier sûr, son demi-frère handicapé mental Philip III Arrhidaios (également orthographié Arrhidaeus) a été installé sur le trône. La femme de Philippe III, Eurydice, a tenté de transformer ce roi figure de proue en un véritable dirigeant; cela la met en concurrence avec Olympias dans les guerres de succession qui s’ensuivent. Finalement, Philippe III a été exécuté sur les ordres d’Olympias et Eurydice a été forcée de se suicider. Leurs corps ont été enterrés puis déterrés environ 17 mois plus tard pour une crémation royale et des funérailles.

Olympias n’échapperait pas indemne aux guerres de succession. Capturée peu de temps après avoir fait tuer Philip III et Eurydice, elle a été lapidée à mort par des proches de personnes qu’elle avait ordonné d’exécuter.

3. Meurtre d’un pharaon

Le tombeau de l’ancien pharaon égyptien Ramsès III (appelé Tombeau KV11) est situé dans la vallée principale de la Vallée des Rois. (Crédit d’image: Shutterstock)

Les harems sont tous amusants et amusants jusqu’à ce que quelqu’un se fasse trancher la gorge, comme Ramesses III l’a appris à ses dépens. Ce pharaon a gouverné l’Égypte de 1186 avant JC à environ 1156 avant JC – jusqu’à ce que quelqu’un lui ait tranché le cou si profondément que les archéologues modernes disent qu’il serait mort sur le coup.

Des textes anciens sur papyrus révèlent que l’une des épouses mineures de Ramsès III, une femme nommée Tiye, était derrière l’intrigue; elle essayait de faire installer son fils Pentaweret sur le trône. Des dizaines de co-conspirateurs ont été condamnés à mort, selon les archives contemporaines, dont Pentaweret. Les archéologues ont rapporté en 2012 qu’ils avaient peut-être trouvé la momie du prince. Le cadavre en question a une expression angoissée et des poumons sur-gonflés, compatibles avec la mort par suffocation ou étranglement. Il a peut-être été forcé de se suicider ou il a peut-être été enterré vivant. [In Photos: The Mummy of Ramesses III]

4. Guerre des frères

Ce manuscrit a été écrit dans les années 1830 par Justo Apu Sahuaraura Inca (1775-1853), descendant de l’empereur inca Huayna Capac et du prince Christopher Paullo Inca. (Crédit image: CRIS BOURONCLE / AFP via Getty Images)

Un conflit appelé la guerre des deux frères ne peut signaler qu’une seule chose: un grave effondrement familial. En 1527, le roi inca Huayna Capac mourut, laissant son royaume à deux de ses fils, Atahualpa et Huáscar. (Les deux hommes avaient des mères différentes, car les dirigeants incas ont pris plusieurs épouses et concubines.)

La règle commune n’a pas si bien fonctionné pour les deux nouveaux rois. En 1529, la guerre éclate. Les choses sont devenues personnelles: selon le livre de Kim MacQuarrie « Les derniers jours des Incas » (Simon & Schuster, 2008), Atahualpa a à un moment donné fabriqué une tasse à boire avec le crâne d’un des généraux de Huáscar.

La guerre civile inca précipiterait la chute de cette civilisation. En 1532, les conquistadors espagnols de Francisco Pizarro sont apparus au moment où Atahualpa déclarait la victoire sur son frère. Les conquistadors ont capturé Atahualpa et l’ont retenu contre une rançon, bien qu’Atahualpa ait pu transmettre un ordre important à son peuple: Exécuter mon frère.

Atahualpa ne survivrait pas beaucoup à Huáscar. Les Espagnols l’ont exécuté en 1533. [Related: 10 epic battles that changed history]

5. L’empereur passif-agressif

La salle Qisheng du temple Guanlin, au sud de la ville de Luoyang, a été construite en 1596, sous le règne de l’empereur Wanli sous la dynastie Ming (1368-1644) et agrandie sous la dynastie Qing (1644-1911). (Crédit d’image: May Tse / South China Morning Post via Getty Images)

Avez-vous déjà eu le sentiment que maman et papa aiment davantage votre frère ou votre sœur? Les enfants de l’empereur Wanli n’avaient aucun doute. Wanli, le 13e empereur de la dynastie Ming de Chine, avait deux époux officiels et un grand nombre de concubines. Sa concubine préférée, Lady Zheng, avait deux fils, dont Wanli voulait désespérément le suivre sur le trône.

Mais les ministres de l’empereur ne représentaient pas ce fils – le troisième de Wanli – comme héritier. En fin de compte, ils l’ont emporté et Wanli a été contraint de déclarer son premier fils par son épouse Lady Wang, le prince héritier.

Et puis l’empereur a fait quelque chose de très étrange. Il a arrêté de travailler. Wanli avait autrefois été un dirigeant fort, gérant les rébellions internes et les invasions japonaises avec panache. Les 20 dernières années de son règne, cependant, étaient comme une longue période de canard boiteux. Dans une manifestation passive-agressive, Wanli a passé des décennies à ignorer les réunions, les mémorandums et toutes les autres fonctions royales, selon un article de 2011 dans le New York Times. Sans surprise, cela a sapé le pays. De nombreux historiens attribuent l’effondrement de la dynastie Ming en 1644 en grande partie à l’auto-sabotage du règne de Wanli.

6. Frère captif

Une gravure représentant le mariage d’Henri Ier d’Angleterre (1068-1135) avec la princesse (Eadgyth) Mathilde d’Écosse. (Crédit d’image: Photo12 / Universal Images Group via Getty Images)

Guillaume le Conquérant, le premier roi normand d’Angleterre, avait quatre fils. L’un est mort avant lui; William a divisé son royaume pour ses fils aînés restants. Robert a reçu la Normandie à la mort de son père et William a obtenu le trône d’Angleterre.

Cela a laissé le plus jeune fils, Henry. Il n’a peut-être pas obtenu de royaume, mais Henry savait comment saisir une opportunité. En 1100, William le plus jeune mourut dans un accident de chasse alors que Robert était parti en croisade. En trois jours, Henry se fit couronner roi d’Angleterre (sous le nom d’Henri Ier), battant son frère absent au coup de poing, selon les histoires officielles de la monarchie britannique.

Robert a tenté de prendre l’Angleterre pour lui-même, mais Henry je l’ai repoussé – puis, quelques années plus tard, a pris la Normandie aussi. Robert a été capturé et Henry I l’a gardé emprisonné pour le reste de sa vie.

7. Un mystère de meurtre

Un portrait de Richard III, roi d’Angleterre de 1483 jusqu’à sa mort en 1485. (Crédit d’image: Getty Images)

Richard III, le dernier roi d’Angleterre Plantagenet, a été récemment exhumé sous un parking à Leicester. L’occasion a été annoncée par les fans de Richard comme une opportunité de mieux comprendre un roi dont on se souvenait surtout comme un méchant shakespearien. Mais des questions demeurent sur la montée au pouvoir de Richard.

Lorsque le roi Édouard IV mourut en 1483, il laissa deux jeunes fils. L’aîné, Edward V, n’avait que 12 ans, donc Richard III a été déclaré son protecteur. Après un règne de 68 jours, Edward et son jeune frère Richard de Shrewsbury ont été envoyés à la Tour de Londres et n’ont plus jamais été entendus. Pendant ce temps, Richard III a pris le trône.

Personne ne sait ce qui est arrivé aux garçons, maintenant connus sous le nom de «Princes dans la tour». Une théorie répandue soutient que Richard III les a fait assassiner. Mais personne n’a jamais trouvé de preuve définitive de la mort des princes (bien que deux petits squelettes aient été exhumés de la tour en 1674), et Richard lui-même mourut au combat seulement deux ans plus tard, emportant ses secrets dans sa tombe creusée à la hâte.

8. Les nombreuses épouses d’Henri VIII

Une peinture de 1597 d’Henri VIII et de deux de ses trois enfants royaux – Elizabeth I et Edward VI. (Crédit d’image: Don de Kate S. Buckingham; Art Institute of Chicago; CC0 1.0)

Divorcé, décapité, mort. Divorcé, décapité, survécu.

C’était le sort des six épouses d’Henri VIII. Les affaires familiales sont venues dominer le règne de ce roi Tudor, qui ne pouvait pas sembler se garantir un héritier mâle. À l’origine, Henry a épousé Catherine d’Aragon, la veuve de son frère. Lorsque l’œil du roi se tourna vers la spirituelle Anne Boleyn dans les années 1520, son argument en faveur du divorce se concentra en grande partie sur la question de savoir si Catherine avait déjà eu des relations sexuelles avec son frère.

L’affaire de divorce a secoué l’Église catholique, déclenchant la Réforme anglaise. Henry a obtenu son divorce, mais Anne ne s’est pas avérée plus capable de produire des fils que Catherine (certains médecins modernes soupçonnent Henry d’avoir eu un trouble génétique qui a causé les nombreuses fausses couches de ses épouses). Elle a été exécutée sur de fausses accusations de trahison, d’adultère et d’inceste, accusée d’avoir couché avec son propre frère.

Henry se marierait encore quatre fois et ferait tuer une de ses femmes de plus, Catherine Howard, pour adultère. En fin de compte, les efforts d’Henry pour installer un fils sur le trône furent vains; son héritier mâle est mort à l’adolescence, six ans seulement après le début de son règne. La petite-nièce de Henry, Lady Jane Grey, a ensuite remporté la couronne pendant à peine neuf jours avant d’être renversée par sa fille par Catherine d’Aragon, Mary I. Après la mort de Mary cinq ans après son règne, la fille d’Anne Boleyn, Elizabeth I, a régné. Son règne a été marqué par le tumulte, mais la crainte d’Henry qu’une femme ne puisse pas occuper le trône d’Angleterre s’est avérée tout à fait infondée: selon l’histoire officielle de la monarchie britannique, la «reine vierge» était extrêmement populaire, et la date de son accession au trône est devenue une fête nationale.

