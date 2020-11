Shopping arrive sur WhatsApp: voici comment visiter les vitrines virtuelles

Comme prévu ces derniers jours, les développeurs de Whatsapp ont officiellement lancé la sortie des fonctionnalités d’achat dans leur application. À partir de ces jours, il sera possible d’utiliser le smartphone pour consulter les catalogues de produits et services proposés par les marchands qui les proposent au sein de l’application. La nouveauté est évidemment abordée même aux commerçants, qui grâce à la version de WhatsApp dédiée aux entreprises pourront mettre en place de véritables vitrines virtuelles au sein de l’application, à partir desquelles elles pourront bientôt vendre leurs produits sans avoir à travailler personnellement sur les sites Web et les systèmes de paiement.

La nouvelle était dans l’air depuis un certain temps, mais ce n’est qu’au cours des dernières semaines qu’elle s’est concrétisée jusqu’à l’annonce fin octobre. Ce qui fait ses débuts dans le monde entier en ces heures est la première partie du projet récemment attendu: l’accès à des vitrines virtuelles, qui au sein des applications prendront la forme d’un bouton qui représente de manière stylisée la façade d’une boutique. Le nouveau bouton sera visible dans les fenêtres de chat de tous les profils d’entreprise qui ont activé la fonction correspondante dans l’application, en téléchargeant des informations sur les produits et services qu’ils offrent en ligne.

Les utilisateurs pourront parcourir des éléments individuels tels qu’un menu ou un catalogue numérique. Touchez un élément particulier ouvrira une fenêtre avec des photos du produit et une brève description qui peut également inclure le prix proposé. L’idée est que dans une future version de l’application, le processus comprend également la possibilité de commander le service ou le produit souhaité et de le payer sans quitter l’application; pour le moment, cependant, la fenêtre ne donnera que la possibilité d’envoyer à l’opérateur un message relatif à l’article sélectionné, afin que les deux parties en question puissent s’entendre sur la façon de l’obtenir et de le payer (peut-être à domicile ou avec un lien vers une page Web externe).