Id.4. Vous Pouvez Maintenant Pré Réserver Le Suv électrique Volkswagen

Révélé il y a quelques mois, le nouveau Volkswagen ID.4, le nouveau SUV électrique qui dérive également de MEB sous le nom d’ID.3, est désormais disponible en pré-réservation dans notre pays.

Cette pré-réservation est exclusive à l’édition spéciale de lancement, le ID.4 d’abord, qui sera limité à 30 mille unités, mais seulement 40 viendront au France.

Commun à partir de 46260 euros, ID.4 First peut être pré-réservé en suivant cette connexion, il suffit de s’inscrire et dépôt de pré-réservation d’une valeur de 1000 euros.

La Volkswagen ID.4 Premiers chiffres

Avec l’arrivée des premières unités prévue début 2021, au stade du lancement, le SUV allemand sera présenté dans les variantes ID.4 First et ID.4 First Max.

Les deux ont une batterie de 77 kWh qui alimente un moteur électrique sur l’essieu arrière, avec 204 ch (150 kW).

Ces chiffres permettent d’atteindre 0 à 100 km / h en 8,5 secondes et d’atteindre 160 km / h de vitesse maximale limitée.

Quant à l’autonomie, elle est fixée à 520 km (cycle WLTP), et dans une prise de 125 kW, il est possible de restituer 320 km d’autonomie en seulement 30 minutes.