L’album mythique »Thriller en francaisr » de Michael Jackson aura un nouveau documentaire qui racontera comment l’album a été fait. Selon de nouveaux rapports, musique sony et le Michael Jackson Estate collaboreront avec le réalisateur de documentaires Nelson-Georges pour une production qui se penche en profondeur sur l’album révolutionnaire du roi de la pop

Le communiqué de presse de The Estate indique que le documentaire ramènera « les fans dans le temps jusqu’à la création de l’album record et la sortie de courts métrages révolutionnaires qui ont redéfini le format des vidéoclips et séduit le public du monde entier ». George qui a déjà participé au documentaire de Copeland brumeuxréalisera le documentaire sans titre

Le nouveau film comprendra des images inédites, y compris des interviews et des vidéos de Jackson à ce stade de sa carrière, s’imposant comme une légende de la culture populaire et changeant à jamais le monde de la musique.

« La sortie de Thriller a redéfini Michael Jackson, le faisant passer de star adolescente à superstar adulte qui a écrit des chansons mémorables, chanté magnifiquement et atteint le plus haut niveau de performance sur scène », a déclaré George. « L’album et les courts métrages qu’il a inspirés ont créé un nouveau modèle pour faire le pont entre la musique et l’image. Ce fut un privilège d’explorer cet album extraordinaire et de revivre sa magie. »

« Thriller » était le deuxième album solo de Michael Jackson en collaboration avec le producteur Quincy Jones, après l’énorme succès de « Of the Wall » en 1979. Jackson était déterminé à faire de chaque chanson de l’album un hit. . En plus de la chanson titre, « Thriller », l’album était surtout connu pour des chansons classiques telles que « Beat It », « Wanna Be Startin’ Something », « Human Nature » et le duo de Jackson avec Paul Mccartney dans « La fille est à moi ».

Sorti en novembre 1982, l’album s’est vendu à 100 millions d’exemplaires dans le monde, remportant également huit Grammy Awards. Jackson et son label Epic Records ont persisté à diffuser la vidéo « Billie Jean » à travers vtt, ce qui augmenterait son succès. Cette vidéo et celles de « Beat It » et « Thriller » ont redéfini le genre de la vidéo musicale en tant que forme d’art, établissant une nouvelle norme dans le monde de la musique.

Le documentaire « Thriller » sans titre n’a pas encore de date de sortie