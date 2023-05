Shia LaBeouf félicité pour sa méthode par le directeur de Padre Pio

Shia La Beouf a eu une route assez instable à travers Hollywood ces dernières années, de sa bataille contre l’alcoolisme à de multiples arrestations et son licenciement signalé de ses rôles dans Ne t’inquiète pas chérie par Olivia Wilde. Cependant, malgré ses ennuis, l’acteur a continué à se retrouver dans les listes de distribution d’un certain nombre de films à venir. Son dernier est Père Pio du célèbre réalisateur Abel Ferrara. Dans une interview avec Movieweb, Ferrara a expliqué pourquoi il sentait qu’il avait besoin d’avoir LaBeouf dans son film et a évoqué le processus de l’acteur pour entrer dans le personnage d’un prêtre catholique. Il a dit:





« Il venait d’avoir une conversion religieuse. Il venait de commencer sa convalescence. Vous savez, je suis en convalescence, donc nous avions cela en commun. Ce que je voulais, il l’a eu, vous savez. Et je ne connaissais pas un beaucoup sur lui. Je n’ai pas besoin de connaître le travail de quelqu’un. Je vais juste avec mon intuition, surtout avec les acteurs. Je pouvais sentir que c’était bien. Je savais que c’était bien. Et il a immédiatement sauté dans son camion et a pris parti pour n’importe où, cette mission à l’extérieur de Los Angeles, avec les moines franciscains. Et il s’est juste assis sur le parking. D’accord, finalement ils sont sortis et ont dit, ‘Qu’est-ce que tu fais ?’ Il a dit: « Je vais jouer Padre Pio. Ces gars-là, ils ne sont pas cyniques, ce n’est pas une attitude, donc c’est comme, ‘Ok, bien, viens à l’intérieur.’ Et puis il a commencé son nouveau voyage dans le catholicisme. »

Connexes: Le chemin intéressant de la carrière de Shia LeBeouf

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Able Ferrara dit que Shia LaBeouf mérite le pardon pour ses indiscrétions passées

Via IMDb

Il est difficile de rester très longtemps sans qu’Internet ne se remplisse d’histoires de célébrités impliquées dans certaines choses qui les mettent en disgrâce à Hollywood pendant une durée indéfinissable. Shia LaBeouf a été le destinataire de nombreux rapports de ce type, et son amitié avec Mel Gibson, qui a lui-même une relation ouverte et tendue avec Hollywood et les médias, a également ajouté de l’huile sur le feu à la lumière de certaines accusations portées précédemment contre lui.

Cependant, pour Père Pio réalisateur Ferrara, il y a un temps pour que tout le monde soit pardonné pour les choses qu’il a faites, et il pense que LaBeouf mérite d’être pardonné, tout comme sa foi enseigne que les gens devraient l’être. En réponse à l’idée qu’il est mal de donner une plate-forme à un agresseur, Ferrara a ajouté :

« Le pardon est ce dont il s’agit, ce qu’est le Christ. Et vous savez, si vous ne pouvez pas trouver cela… je veux dire, beaucoup de gens ne le peuvent pas. Je sais que ce n’est pas facile. C’est très, très difficile . C’est la chose la plus dure de prier pour son ennemi, tendre l’autre joue, trouver le pardon, c’est comme, c’est facile à dire, pas facile à faire. Mais si tu ne peux pas le trouver, je ne vois aucun espoir, parce que nous sommes tous des pécheurs. Je veux dire, nous avons tous la capacité d’être des pécheurs. Très peu d’entre nous marchent à la place de Jésus.

La première bande-annonce de Père Pio est sorti plus tôt ce mois-ci, donnant un premier aperçu de LaBeouf dans son nouveau rôle. Le film a été présenté pour la première fois au Festival du film de Venise l’année dernière et est finalement sorti en salles le 2 juin grâce à Gravitas Ventures.