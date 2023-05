Nouvelle fonctionnalité Apple TV + Creature Le pollen n’est pas le film d’horreur que vous pensez.

Apple Montre connectée Apple Watch Series 7 GPS + Cellular, 41mm Boîtier Acier Inoxydable Argenté avec Bracelet Sport Lumière Stellaire

Avec son écran Retina toujours activé plus grand et plus avancé que jamais, tout prend une nouvelle dimension sur l’Apple Watch Series 7. C’est l’Apple Watch la plus résistante à ce jour, dotée d’un écran encore plus solide. Grâce à ses fonctionnalités évoluées, mesurez votre taux d’oxygène dans le sang, faites un électrocardiogramme à tout moment, accédez aux apps Pleine conscience et Suivi du sommeil, et analysez tous vos entraînements en choisissant parmi des dizaines d’exercices, y compris le tai-chi et le Pilates.• Un écran Retina toujours activé avec une surface d’affichage près de 20 % supérieure à celle de la Series 6, pour que tout soit plus simple à consulter et à utiliser• Le verre d’écran le plus solide à ce jour sur Apple Watch, avec une résistance à la poussière IP6X et un design étanche• Mesurez votre taux d’oxygène dans le sang grâce à un capteur et à une app remarquables• Faites un électrocardiogramme partout, et à tout moment• Recevez des alertes en cas de fréquence cardiaque élevée ou faible, et en cas d’arythmie• Recentrez-vous avec la nouvelle app Pleine conscience et dormez le temps qu’il faut avec l’app Sommeil• Obtenez des données sur de nombreux types d’entraînements, comme la course, le yoga, la natation, la danse, et maintenant le tai-chi et le Pilates• Suivez votre activité physique au jour le jour sur votre Apple Watch et surveillez l’évolution de vos stats dans l’app Forme de votre iPhone• Synchronisez vos musiques, podcasts et livres audio• Payez de façon sûre et instantanée, directement depuis votre poignet avec Apple Pay• Profitez d’une autonomie d’une journée et d’une recharge plus rapide• Avec watchOS 8, découvrez de nouveaux types d’entraînements, l’app Pleine conscience, le nouveau cadran Portraits et une version améliorée de Messages• Avec l’Apple Watch, bénéficiez de 3 mois d’abonnement gratuit à Fitness+ et profitez de séances d’entraînement de haut niveau par l’élite mondiale des coachsApple Watch Series 7 (GPS + Cellular)*• Gardez le contact avec vos proches : passez des appels, échangez des messages et envoyez des e-mails, même sans votre téléphone• Écoutez de la musique, des podcasts et des livres audio en streaming, où que vous soyez, et laissez votre téléphone à la maison• Configurez et gérez les Apple Watch de toute la famille directement depuis votre iPhone, avec la Configuration familiale*L’Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular) nécessite un iPhone 6s (ou modèle ultérieur) avec iOS 15 (ou version ultérieure). Forfait mobile requis pour les données cellulaires. Pour plus d’informations, contactez votre opérateur. La connexion peut varier en fonction de la disponibilité du réseau. L’itinérance internationale n’est pas prise en charge.Rendez‐vous sur apple.com/fr/watch/cellular pour connaître les opérateurs mobiles participants et les conditions d’éligibilité. Pour de plus amples instructions de configuration, veuillez vous rendre sur support.apple.com/fr-fr/HT207578.