Exclusif: Eili Harboe et Arian Moayed de Succession commentent la finale de la série, l’avenir de Stewy

Nous approchons très rapidement de la finale de la série de Successionet avant la diffusion de l’épisode, les stars Eili Harboé et Arian Moayed partagent leurs réflexions sur la fin de l’émission HBO. Dans une interview avec MovieWeb, Harboe a souligné à quel point elle était ravie que la finale de la série arrive ce week-end, impatiente de voir ce que les fans pensent de la façon dont l’histoire se termine. Elle révèle même que la plupart des acteurs ne savaient même pas comment Succession se terminerait en réfléchissant à son voyage en jouant Ebba dans la série. Comme l’explique Harboe :





« Je suis ravi que la finale soit diffusée. Il y a beaucoup de théories et il a été intéressant d’entendre et de lire ce que les gens pensent que la fin de la série sera ou comment tout cela se déroulera. J’étais ravi de me connaître. Faire partie de Succession était incroyable. C’était mon tout premier projet international, et j’ai eu le rôle deux jours avant de tourner la première scène. Je devais juste sauter dedans, mais je n’avais pas le temps de comprendre, vraiment. De plus, les scripts épisodiques sont écrits en continu pendant leur tournage. Donc, il y avait même des gens du casting principal de Succession qui ne savaient pas comment cette histoire allait se développer pendant que nous tournions. Je ne savais pas quand j’ai tourné le premier épisode qu’Ebba ferait partie de l’histoire à l’avenir. »

Harboe a également rappelé ce qu’elle appréciait d’autre dans son temps passé à travailler sur Succession.

« J’étais tellement excité de faire partie de plus d’épisodes et j’ai eu l’opportunité de tourner à New York. J’ai adoré travailler avec l’équipe. Évidemment, ils sont super professionnels. J’étais aussi très excité de travailler sur 35 millimètres sur le spectacle, ce que je n’avais pas fait depuis mon premier long métrage il y a 12 ans. Les aspects techniques de cela, le simple fait de l’observer, c’est comme aller à l’école de cinéma.

La succession touche à sa fin, mais que devient Stewy ?

HBO

Arian Moayed a également partagé ses réflexions sur ce qu’il adviendra de son personnage, Stewy Hosseini. Moayed imagine que Stewy rebondira toujours quoi qu’il arrive, et l’acteur continue de féliciter le créateur de la série Jesse Armstrong pour le développement du personnage au cours de la série.

« Je pense que Stewy ira toujours bien. Il ne se blessera jamais. Je pense qu’il ira toujours après cet argent. Je pense que ce qui est incroyable dans ce que Jesse [Armstrong] a fait avec Stewy, c’est qu’il représente le capitalisme au nième degré, un capitalisme qui se soucie plus de l’argent que de l’amitié. Maintenant, il est honnête à ce sujet, et il va vous le dire. « Je vais choisir l’argent plutôt que l’amitié. » Mais d’une certaine manière, il représente ce genre de cupidité capitaliste sans fard. Et je pense, malheureusement, que des hommes comme ça existeront encore longtemps. »

Le dernier épisode de Succession sera présenté en première sur HBO le dimanche 28 mai à 21h00 HE. Vous pouvez diffuser les épisodes passés de la série sur Max.