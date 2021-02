Jaguar Land Rover électrise «l’auto-stop» dans le cadre du plan «Reimagine»

L’industrie automobile est «en ébullition» et après avoir pris connaissance du plan de restructuration du groupe Renault, la Renaulution, nous avons appris aujourd’hui la stratégie de restructuration de Jaguar Land Rover.

Baptisé «Reimagine», ce plan a un objectif simple: faire Jaguar Land Rover dans une entreprise zéro carbone jusqu’en 2039.

Pour y parvenir, les deux marques du groupe doivent être électrifiées (et beaucoup) et c’est ce qui se passera dans les années à venir, Jaguar devenant exclusivement électrique dès 2025 et tous les modèles Land Rover ayant des variantes 100% électriques par la fin de la décennie.

À ce moment-là, l’objectif est de garantir que 60% des ventes de Land Rover sont exclusivement des modèles électriques.

Trois plates-formes, toutes électrifiées

Conçu pour valoriser «la qualité plutôt que le volume», le plan «Reimagine» sera basé sur trois plateformes (deux pour Land Rover et une pour Jaguar), toutes électrifiées.

L’objectif de cette réduction du nombre de plateformes est, selon Thierry Bolloré, PDG de Jaguar Land Rover, «de poser de nouveaux jalons en matière d’économies d’échelle et de qualité pour les marques de luxe».

Land Rover utilisera la plate-forme Modular Longitudinal Architecture (MLA), qui autorise les moteurs à combustion et électriques, et Electric Modular Architecture (EMA), une plate-forme plus axée sur l’électrification qui peut également recevoir des «moteurs à combustion hautement électrifiés».

Jaguar disposera d’une plate-forme exclusive et entièrement électrique, qui sera la base de tous les modèles de la marque britannique à partir de 2025.

Enfin, Bolloré a également déclaré qu’à partir de 2026 les moteurs diesel devaient être abandonnés et que Jaguar Land Rover investirait massivement dans l’hydrogène et la technologie pile à combustible.

Jaguar: au revoir l’octane, bonjour les électrons

À commencer par Jaguar, l’objectif est aussi simple qu’ambitieux: faire de la marque britannique une marque exclusivement électrique depuis 2025.

Selon le communiqué publié aujourd’hui, cela permettra à Jaguar de « réaliser son potentiel unique » et, surtout, de s’éloigner de la baisse des ventes (et des bénéfices) qui l’a « poursuivie » ces dernières années.

Fait intéressant, le successeur de la Jaguar XJ (dont nous savions déjà qu’il serait électrique) a été abandonné, la marque affirmant qu’elle ne fera pas partie de la gamme, bien qu’elle admette que la désignation peut être utilisée.

Evidemment, il reste encore beaucoup d’informations à confirmer, cependant, semble-t-il, la marque devrait aussi s’éloigner un peu des SUV, le tout pour ne pas «choquer» les propositions de Land Rover.

Land Rover: moins de modèles, plus de bénéfices

Bien que le PDG de Jaguar Land Rover ait déclaré que la gamme Land Rover comportera «moins de modèles» et se concentrera sur les propositions les plus populaires, il y aura beaucoup de nouvelles fonctionnalités pour la marque britannique.

Par exemple, le premier modèle 100% électrique de la marque devrait arriver en 2024, et dans les cinq prochaines années, Land Rover verra arriver sur le marché six variantes 100% électriques.

Les usines restent

Si le plan «Reimagine» promet une restructuration totale de Jaguar Land Rover, y compris la direction, une chose semble certaine: ils ne vont pas fermer d’usines.

Sur cette question, Jaguar Land Rover a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de fermer «ses principales usines». De plus, et comme le soulignent les Britanniques Autocar, aucun modèle ne devrait être abandonné, « sans projet d’arrêter la production de modèles ».

Au total, Jaguar Land Rover investira chaque année 2,5 milliards de livres (2,9 milliards d’euros) dans le cadre du plan «Reimagine».