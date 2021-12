Rebelde : qui seront les nouveaux personnages du remake

in

Rebelle est l’une des séries les plus attendues en 2022 sur la plateforme de Netflix et beaucoup de gens se sont demandé qui sont les personnages. Les attentes sont élevées après que le strip ait été un succès en Argentine et au Mexique.

Malgré le fait que depuis le début on croyait que les nouveaux personnages seraient les enfants de la génération précédente, le résultat est le contraire car il y aura de nouveaux visages.

Qui sont les nouveaux visages de l’école Elite Way ?

Azul Guaita sera Jana Cohen

L’actrice est mexicaine et donnera vie à Mia Colucci. La fille d’un puissant entrepreneur de mode, dont la personnalité et la beauté seront parmi les plus appréciées au monde. École voie Élite, contrairement à l’original, il s’appellera Jana cohen.

Bleu Guaita Elle est originaire de Mexico City le 21 juillet 2001. Elle a actuellement 20 ans et ses parents sont argentins. L’actrice est apparue dès son plus jeune âge dans le monde du théâtre alors qu’elle avait un an. C’était Juanita, la fille de Gaby Chávez dans la « Classe 406 ».

Les premiers romans auxquels il a participé était avec le rôle de Yolotl dans la deuxième saison de la telenovela « Mon mari a une famille » et puis dans le mélodrame « Célibataire avec filles ».

Andrea Chaparro sera María José

L’actrice est la fille d’Andrea, l’aînée du mariage de l’humoriste, acteur et chanteur avec Lucia Ruiz de la Peña. À un jeune âge, Chaparro est l’un des influenceurs préférés du pays. Il compte environ 160 000 abonnés sur Instagram avant le lancement de la série.

En 2012, il accède au Centre d’éducation artistique de Televisa (CEA), pour étudier le théâtre et a fini par n’avoir que 13 ans. Puis il est retourné étudier dans d’autres académies d’art dramatique de la ville de Los Angeles, en Californie.

Mais en plus du monde du théâtre, l’actrice a hérité d’un amour pour la musique comme son père. En 2017, il est entré dans la réalité « La Voz Kids Mexique » mais il a été omis dans le huitième chapitre, l’avant-dernière diffusion de la finale.

Dans la série, il donnera vie à ‘Maria Jose’, une fille douce, innocente et un peu gâtée mais très bonne au piano, qui aura de l’admiration pour Mía Colucci. María José est originaire de California, mais ses parents sont mexicains, sa mère est impliquée dans le monde de la religion alors sa fille mentira pour faire son mal.

En ce sens, María José sera le remake de ‘Lupita’ plutôt à cause de son personnage, qui sera un maillon facile pour ceux qui veulent gagner la compétition.

Jerónimo Cantillo sera Dixon

C’est un acteur, chanteur, musicien et producteur colombien qui a été rendu célèbre par Kaleth Morales dans la série Le moral, ce qui lui a permis de voir son côté en tant que musicien et acteur, devenant une jeune promesse de la télévision.

Cantillo était dans la série ‘Anibal Sensation Velásquez Où il a donné vie au musicien colombien, Aníbal Velásquez Hurado, dit « El Mago del Acordeón » et « El Rey de la Guaracha ».

L’acteur est originaire de Valledupar, en Colombie, où il a fait une grande partie de sa carrière jusqu’à présent.

Dans la série, l’acteur colombien jouera Dixon, un étudiant vif désireux de gagner le concours musical.

Franco Masini sera Luka Colucci

Franco Masini est argentin, il aura le rôle de ‘Luka Coluci’. C’est un garçon riche qui revient de l’étranger pour étudier à l’école Elite Way et qui, comme Mía, doit se battre pour réaliser ses rêves.

L’acteur sera le chanteur principal du groupe qui réussit à faire des performances incroyables, mais aura un caractère fort, égoïste et même un peu grossier qui l’empêche d’avoir beaucoup d’amis.

Lizeth Selena sera Andi

La chanteuse mexicaine apparaîtra pour la première fois à l’écran dans ce nouveau projet jeunesse. Mènera à Et moi, qui sera le batteur du groupe.

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de détails, il a de nombreuses caractéristiques de Roberta Pardo, qui a été joué par Dulce María.

Quand est la première?

« Rebelde arrivera sur les plateformes Netflix le 5 janvier.

