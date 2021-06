Khloe Kardashian s’est-elle fait refaire le nez ? Voici ce qu’elle dit de son opération lors de la réunion de L’Incroyable Famille Kardashian.

Khloe Kardashian a avoué s’être fait refaire le nez à la suite de spéculations.

le L’incroyable famille Kardashian La star a dû faire face à des critiques sur son apparence depuis le début de sa carrière. Khloe a été constamment comparée à ses sœurs Kourtney et Kim Kardashian, ayant déjà expliqué à quel point le fait d’être appelée la « grosse sœur » l’affectait.

Au fil des ans, comme la plupart des gens, l’apparence de Khloe a remarquablement changé. Et à cause de cela, il y a eu des spéculations que Khloe a eu quelques ajustements cosmétiques ou a modifié ses photos. Récemment, Khloe a été critiquée pour avoir perpétué les mêmes normes de beauté dont elle s’était plainte auparavant après s’être battue pour faire retirer une photo de bikini non éditée d’Internet.

Khloe Kardashian avoue s’être fait refaire le nez. Photo : ANDREAS BRANCH/Patrick McMullan via Getty Images, E!

S’adressant à Andy Cohen dimanche soir (20 juin) L’incroyable famille Kardashian épisode de retrouvailles, Khloe a déclaré que ses sœurs avaient reçu un traitement préférentiel « flagrant » en raison de leur apparence. Elle a également parlé de ses problèmes corporels en cours, de ses interventions chirurgicales et des fausses affirmations qu’elle entendait sur elle-même.

Elle a expliqué: « Tout le monde dit: » Oh mon Dieu, elle a eu sa troisième greffe de visage. » Mais j’ai eu un travail de nez – le Dr Raj Kinodia – et tout le monde est tellement bouleversé, comme, « Pourquoi n’en parlerais-je pas ? » Personne ne m’a jamais posé de questions. Vous êtes la première personne dans une interview à m’avoir posé des questions sur mon nez. »

Khloe n’a pas révélé quand elle avait subi la procédure. Cependant, en 2018, elle a dit à un fan qu’elle avait trop « peur » pour se faire refaire le nez et qu’elle n’utilisait que des produits de contour. Khloe a également avoué qu’elle avait reçu des injections, mais pas de Botox, car elle a « répondu horriblement au Botox ».

Andy s’est ensuite demandé si les rumeurs selon lesquelles Robert Kardashian n’était pas le père de Khloe avaient un effet sur la façon dont Khloe se sentait à propos de son apparence. Khloe, qui est à moitié arménienne, a la peau et les cheveux plus clairs que ses sœurs et beaucoup plus grande. Elle a déclaré: « J’ai entendu ce récit depuis que je suis bébé. Par les gens qui disent, remettent toujours en question: » Je ne peux pas être leur frère égal « , c’est à cause de l’apparence – ce n’est pas à cause de [genetics]. C’est donc la partie qui est toujours piqué. »

Kris Jenner et Kim ont ensuite répondu aux rumeurs, révélant qu’elles avaient découvert que Khloe avait en fait un pourcentage d’ascendance arménienne plus élevé que ses sœurs lors d’un test génétique.

L’événement de l’Institut arménien Promise à l’UCLA. Photo : Stefanie Keenan/Getty Images pour UCLA

Elle a poursuivi: « Quand la série a commencé, j’étais très en sécurité, très en sécurité … Et puis au cours des deux premières saisons, je suis devenue peu sûre à cause de l’opinion publique que j’avais. Ensuite, j’ai eu, je pense, une bonne série de étant en sécurité, et puis je pense que récemment je suis redevenu peu sûr. Donc je suppose que ça va, vous savez, de haut en bas. «

