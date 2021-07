San Andreas 2 ne se produira probablement plus, déclare Alexandra Daddario

Il semble que la carte de danse de The Rock soit un peu moins remplie. C’est parce que San Andreas 2, une suite du film catastrophe à succès de 2015, n’existe plus. Du moins selon l’une des stars du film, Alexandra Daddario, qui a joué aux côtés de Dwayne Johnson dans le film. Il rejoindra probablement le tas géant de suites hollywoodiennes qui n’ont jamais vu le jour.

Alexandra Daddario fait actuellement la promotion de la sortie de Die In a Gunfight. Lors d’une récente interview, elle a été interrogée sur la possibilité San Andreas suite qui, au moins à un moment donné, était effectivement en développement chez Warner Bros. Pour ceux qui espèrent voir un peu plus de bonté de film catastrophe de ce genre, ne retenez pas votre souffle. Voici quoi Alexandra Daddario avait à dire à ce sujet.

« Cela m’a été mentionné il y a plusieurs années lorsque je suis entré à New Line. Je ne pense pas que l’exécutif à qui je parlais soit plus là. Mais ils avaient un brouillon écrit. Pour autant que je sache, cela ne se produit pas . Ça fait longtemps. Je ne pense pas. Je pense que c’était en développement à un moment donné, devrais-je dire. Mais cela arrive tout le temps à Hollywood. «

San Andreas, réalisé par Brad Peyton, se déroule après que la tristement célèbre ligne de faille du même nom a finalement cédé. Cela déclenche un tremblement de terre massif de magnitude 9 en Californie, provoquant des destructions massives et le chaos. Au centre de tout ce chaos, un pilote d’hélicoptère de recherche et de sauvetage (Dwayne Johnson) et son ex-femme doivent faire leur voyage de Los Angeles à San Francisco pour sauver leur fille. Le film mettait également en vedette Carla Gugino et Paul Giamatti. Brad Peyton, qui allait ensuite faire équipe avec The Rock sur Carnage, était dans le fauteuil du directeur.

Le film a gagné 473 millions de dollars au box-office mondial lors de sa sortie en salles en 2015. Une suite a été initialement révélée être en développement en 2016. À l’époque, il a été révélé que l’intrigue se déroulerait dans le tristement célèbre Ring. de feu, les volcans étant cette fois la source du danger. Brad Peyton, en 2018, a expliqué qu’il serait heureux de faire le film mais qu’il n’était pas sûr de l’état final du projet.

Dwayne Johnson reste l’un des hommes les plus occupés d’Hollywood. Son nouveau film Disney Croisière dans la jungle sort en salles ce week-end et son thriller Netflix original à gros budget Avis rouge devrait arriver plus tard cette année. Il a également récemment terminé le tournage de son film DC à longue gestation. Adam noir, qui sortira l’année prochaine, avec DC League of Super-Pets également en fabrication. Sans parler du fait qu’il a constamment flirté avec l’idée d’une candidature à la présidence. Cela dit, il est occupé et l’horaire aurait apparemment été un problème pour San Andreas 2 de toute façon. Bien que le projet soit mort pour le moment, ne dites jamais jamais. Des choses plus étranges se sont produites. Cette nouvelle nous parvient via Collider.

