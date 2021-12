Un spin-off notable de Baptiste lance sa deuxième saison sur StarzPlay

Julien Baptiste s’était déjà fait remarquer lors de la série de la BBC connue sous le nom Disparus où sa capacité de détective, ajoutée à une essence incomparable, a fait de lui un personnage unique dans ce fait de fiction qui a motivé l’interprétation de Tcheky karyo a été célébré par des critiques spécialisés. À tel point que 5 ans après cette histoire, en 2019, le spin-off mettant en vedette ce personnage en particulier est arrivé.

La vérité est que le 2 janvier, l’histoire de ce détective, qui ne peut pas gérer son génie et s’implique émotionnellement plus que nécessaire dans ses enquêtes, avec des convictions non négociables et un regard qui parvient à résoudre des cas impossibles, se concrétisera. Starzplay pour un deuxième lot d’épisodes intéressants et avec bien plus Baptiste pour les amateurs de ce genre.

Baptiste est de retour !

La chirurgie résultant d’une tumeur cérébrale problématique l’a éloigné de ses responsabilités naturelles de chercheur, cependant, la prochaine saison de son histoire le trouvera en train de résoudre le cas de l’ambassadeur britannique en Hongrie : chambres d’Emma, magistralement interprété par Fiona Shaw. Le mari et les enfants de la politique ont disparu et c’est dans cette confortable station de montagne que refait surface la figure de ce chercheur.

Note spéciale pour le duel d’acteur entre Tcheky Karyo et Fiona Shaw. Ses personnages établissent un lien conflictuel, entre confiance et méfiance. Avec une réalité incontournable : tous deux ont besoin l’un de l’autre dans cette situation qui marquait un retour à Baptiste et le désespoir de l’ambassadrice face à son problème.

Il semble que les voyages ne soient pas un revers pour le personnage principal de cette histoire. Parce que? La première saison de ce spin off a trouvé Julien aux Pays-Bas et maintenant c’est au tour de la Hongrie de le regarder observer, déduire et découvrir ce qui se passe avec l’affaire qu’il doit déchiffrer. Il n’y a pas de frontières pour Baptiste, juste une présence calculatrice et désireuse de trouver les réponses aux questions les plus complexes. !Starzplay a une série de luxe!

