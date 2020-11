Sheek Louch s’adresse au boeuf de Lox avec 50 Cent et G-Unit

Sheek Louch a parlé du bœuf new-yorkais de longue date de The Lox avec 50 Cent et G-Unit dans une interview avec Vlad TV.

« Ce boeuf de G-Unit n’avait vraiment rien à voir avec moi et Styles. Aucun d’entre eux n’a dit notre nom du tout. Pas parce qu’ils avaient peur ou rien. Vraiment, quiconque était sur une chanson avec Ja Rule, c’est qui 50 eu un problème avec « , a déclaré Sheek, et a évoqué le morceau de Ja ‘New York, » que Jadakiss a présenté. « Mais, étant donné le type de n * ggas que nous sommes, nous étions comme’ yo, sortez le f * ck d’ici.’ Parole, qui le veut? «

Vlad a ensuite présenté le «Window Shopping» de Jadakiss de 50 Cent.

« C’était cool. Mais ce n’était pas prêt pour le battle rap », a déclaré Sleek. « De notre monde, il n’a pas touché ou blessé. »

Puis il a expliqué pourquoi Lox continue de venir à 50 ans, de toute façon.

« Un million de fois. Et la raison pour laquelle nous sommes restés si longtemps avec ça, c’est que je pensais qu’il l’aurait fait. Lyriquement, je savais qu’ils n’avaient rien sur nous. Pour moi, c’était comme si Banks aurait pu. Mais il reste vraiment en dehors de cette merde. «

Louch a ajouté que les choses se sont finalement calmées entre Lox et G-Unit quand ils ont tous réalisé qu’il y avait plus d’unité dans d’autres villes et que ces villes recevaient plus d’argent.