Reebok x Hot Ones s’associent pour une collaboration créative avec des baskets 3 pièces

Hot Ones est devenu un phénomène culturel massif au cours des dernières années et il a certainement changé le jeu des interviews. L’hôte Sean Evans peut interviewer des célébrités tout en les soumettant à des ailes de poulet et à certaines des épices les plus chaudes connues de l’humanité. L’émission concerne les cotes d’écoute Scoville et, par conséquent, ils ont cherché à créer leurs propres sauces piquantes insensées qui renversent tout ce qui l’a précédé.

Maintenant, Hot Ones s’est associé à Reebok pour une collaboration de baskets qui embrasse les traditions de la série. Chaque sneaker de la collaboration a été surnommée un «repas», et sur la languette, chaque chaussure a sa propre note Scoville. La première silhouette de la collaboration est la Club C, qui présente une tige en cuir blanc et la marque Hot Ones partout. Grâce à une note de 1 985 Scoville, la chaussure est considérée comme douce. La Reebok Classic Leather obtient une note «Medium» grâce à sa note de 198 301 Scoville, tout en offrant un coloris vraiment unique, avec des ailes de poulet sur la semelle extérieure. Bien sûr, le plus gros tirage au sort ici est le Reebok Shaqnosis avec une cote «chaude» de 1 995 000 unités Scoville. Cette chaussure a une tige en cuir noir, avec des anneaux orange, rouge et vert sur toute la tige.

Cette collaboration est sortie aujourd’hui et vous pouvez trouver les trois modèles ici, sur le site Web de Reebok. Le Club C et le cuir classique sont vendus pour 100 € US, tandis que le Shaqnosis est de 160 €. Dites-nous ce que vous en pensez, dans les commentaires ci-dessous.

Image via Reebok

