Les gens disent à papa de faire un test ADN après l’échec d’une vasectomie

Shark Casque Intégral Shark Race-R Pro GP Lorenzo Winter Test 99 Carbone-Anthracite-Rouge L 59-60cm

Shark Race-R PRO GP est la version la plus sportive de la série Race-R PRO, le fleuron de la gamme Shark Racing. Il a fait partie intégrante de plus de 200 victoires aux championnats du monde. Conçue pour la piste, cette version haut de gamme a été équipée d'un spoiler aérodynamique, spécialement conçu pour la position de course repliée.Le profil aérodynamique haute performance, obtenu grâce à une étroite collaboration entre les équipes de recherche et développement de Shark et leurs pilotes de MotoGP, est le résultat réussi de tests de pointe basés sur des simulations Computational Fluid Dynamics, offrant le plus haut niveau d'efficacité aérodynamique à vitesses de pointe. Testé dans des conditions de course difficiles et approuvé par les meilleurs pilotes, ce casque représente le mélange parfait de design unique, de sécurité, d'aérodynamisme, d'innovations technologiques et de finitions de haute qualité.Caractéristiques : • Calotte légère et très amortissante en COVA (Carbon On View & Aramid).• EPS multi-densité• 5 entrées d'air et 7 extracteurs.• Visière de classe optique 1, haute résistance, à dégagement rapide, anti-rayures et antibuée sans distorsion visuelle.• Préhension d’écran ergonomique pour une meilleure prise en main et une ouverture facilitée.• Intérieur en tissu Alveotech de haute technologie labellisé Sanitized® qui garantit une efficacité antimicrobienne et un contact rafraîchissant avec la peau.• Mentonnière EPU double densité.• Mentonnière équipée d'un filtre anti-pollution amovible à débit d'air variable.• Bavette anti-remous avec des fonctionnalités supplémentaires grâce à une pièce fixe et une pièce amovible à pression.• Pré-disposé au système d’intercom Sharktooth®.• Le système "EasyFit" offre un confort optimal aux porteurs de lunettes.• Le système de sécurité Quick Spoiler permet l'éjection du spoiler en cas de chute.• Pare-nuque enveloppant et respirant spécialement conçu pour une isolation acoustique optimale. • Nouvelle technologie de découpe des joues 3D Morpho assurant un maximum de confort et de maintien.• Fermeture par boucle double-D• Homologué ECE 22.05 et DOT• Poids: 1250 +/- 50g.