Avengers Flashback dans Hawkeye a une grosse erreur

Oeil de faucon est le dernier ajout à la liste des émissions de télévision MCU, à la suite d’un Clint Barton plutôt sombre et vieillissant qui prend sous son aile la jeune et talentueuse archère Kate Bishop. Bien que la série se déroule deux ans après les événements de Avengers : Fin de partie, il présente des scènes emblématiques des films précédents de l’univers cinématographique Marvel.

Cependant, les fans de Reddit ont récemment signalé une erreur de continuité majeure au cours de la Vengeurs séquence de flashback dans Oeil de faucon.

La fameuse séquence du premier Vengeurs le film, avec le combat entre l’armée Chitauri et les héros les plus puissants de la Terre, figure également dans la dernière série Disney +, mais pas tout à fait avec précision, comme l’ont souligné les fans. Oeil de faucon montre ces événements du film 2012 du point de vue de Kate Bishop. L’attaque de Chitauri qui a dévasté New York a également causé la mort de son père. Cependant, alors que Kate regarde la tour Stark au lendemain de l’attaque, on voit que les lettres S, T, A et K sont toutes intactes sur le bâtiment emblématique.

Cependant, comme les fans s’en souviendront peut-être, la lettre « K » a été la première à tomber de la tour Stark lors de la tristement célèbre attaque. Cette erreur de continuité, bien qu’apparemment insignifiante, a dérangé les fans car ils n’attendent que la perfection de MCU.

La séquence Avengers Flashback a été recréée à partir de zéro dans Hawkeye

Étant donné que la scène a été recréée pour le spectacle, et qu’elle était plutôt élaborée, ce dérapage dans la continuité est tout à fait compréhensible. La franchise a fait quelque chose de similaire dans Avengers : Fin de partie ainsi, où Iron Man, Captain America, Hulk et Ant-Man sont envoyés en 2012 pour obtenir le Tesseract.

Le réalisateur Rhys Thomas a parlé à TheWrap de la possibilité de recréer cette bataille vieille de neuf ans pour la séquence d’ouverture de Oeil de faucon:

Le tout a été complètement refait à neuf, c’était tout nouveau du sol de la salle d’exposition, sauf qu’il y a eu un moment où Jeremy a sauté du bâtiment que nous avons [used]… Mais il fallait aussi tirer de l’autre côté. Nous avons donc également eu notre double recréer le saut. J’ai eu cette grande chance de regarder les quotidiens de l’original « Avengers », ce qui était plutôt cool.

Les événements d’ouverture de Oeil de faucon non seulement lier l’archer de nouvelle génération Kate Bishop avec le MCU, mais il lui sert également de Deus ex machina, un événement qui l’a poussée à être ce qu’elle est maintenant.





