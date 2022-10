She-Hulk, épisode 9 : explication de la scène post-générique et comment elle affecte l’avenir du MCU

Disney+

She-Hulk a terminé sa saison avec la sortie du neuvième chapitre sur la plateforme Disney+, laissant quelques indices sur ce qui va arriver dans le MCU.

© Studios MarvelShe-Hulk, épisode 9 : explication de la scène post-générique et comment elle affecte l’avenir du MCU.

elle hulk C’était l’une des premières les plus attendues de 2022, puisque nous aurions le cousin de Bruce Banner en action pour la première fois et les fans s’attendaient à voir de quoi parlerait sa série. Ici, nous avons appris son histoire personnelle et ses conflits, mais étant avocate et super-héroïne, elle était constamment liée au monde du crime. L’épisode 9 est maintenant disponible sur le service de streaming Disney+, qui a une scène post-générique qui termine la saison. Qu’est-ce que cela signifie pour l’univers cinématographique Marvel ?

« À qui est ce spectacle ?, était le titre du dernier chapitre du programme mettant en vedette Tatiana Maslany. Cela a continué avec les événements précédents, où l’organisation du renseignement a divulgué une vidéo privée de Jennifer Walters et maintenant la femme travaille pour découvrir qui est derrière. Lorsqu’il fait des ravages dans l’épisode 8, il ne peut plus légalement se transformer en elle hulkalors elle est renvoyée de son travail et décide de faire une pause à la ferme de Émile Blonsky.

tout change quand Jean découvrir que le retrait de Blonsky C’est le lieu de rencontre de Intelligenceoù la situation se détraque devant un nouveau surhumain et les apparitions de Ponton Oui Tatiana. Lorsqu’il est révélé que Todd est HulkKing, on voit le protagoniste parcourir le catalogue de Disney+ et voyager dans le monde réel pour parler à Kévinune intelligence artificielle qui prend les décisions des MCU. Là, ils se moquent des formules de la franchise et de la façon dont le spectacle devrait se terminer pour Walters.

A la fin de l’épisode, on voit un déjeuner de famille où il est Matt Murdock près de Jenifer, on pense donc qu’ils sont en couple. Pour le moment, cela n’a pas été confirmé, mais il est possible que elle hulk peut aussi avoir sa place dans Daredevil : né de nouveau et même dans Chassèrent. Au même endroit, on nous a présenté Skaarle fils de Pontonet auparavant on parlait du géant vert d' »un film », quelque chose qui est dans les plans de Marvel Studios, puisque ils récupéreront les droits de distribution du personnage en juin 2023 et à partir de là ils pourront l’utiliser librement.

+Explication de la scène post-générique à la fin de She-Hulk

La scène post-crédits de la série a montré Blonsky de retour dans sa prison après avoir rompu les conditions de sa libération conditionnelle et s’être transformé en Abomination quand ce n’était pas autorisé. Une fois à l’intérieur, il apparaît wong pour le faire sortir de prison, comme cela s’était produit auparavant, et il est suggéré qu’il purgera sa peine à Kamar-Taj. Bien que les prochaines étapes de Abomination au sein du MCU sont incertains, on pense qu’il aura sa place dans Coups de foudre, ainsi que dans plusieurs projets, en particulier auxquels Wong participe également en raison d’une certaine connexion. Quant à elle hulkdes nouvelles sont attendues sur la confirmation de sa saison 2.

