L’histoire vraie et effrayante derrière la série « Vigilante »

La série « Vigilant”, disponible sur netflix depuis le 13 octobre, est l’une des productions d’horreur qui sortira ce mois-ci sur la plateforme de streaming avant le jour du Halloweenil n’est donc pas étonnant que des centaines de milliers de fans de ce genre aient déjà pris le temps de voir les sept chapitres, piégés par l’histoire créée par Ryan Murphy.

Sur les écrans on voit l’histoire de Dean (bobby cannavale) et Nora Brannock (Naomi Watts), un couple marié qui emménage dans ce qui serait la maison de ses rêves avec ses deux enfants. Cependant, ce qui semblait être quelque chose de très bien et le début d’une nouvelle vie pour eux, se transforme en un cauchemar qui les hante chaque jour.

Lors du déménagement et du démarrage des modifications du lieu, la famille reçoit des lettres signées par le « Watcher », qui assure que son travail consiste à observer cette propriété et tout ce qui s’y passe, alors il commence à terrifier ses membres avec des missives constantes qui arrivent dans une manière fréquente.

Bien que tout cela ressemble à une histoire d’horreur digne d’un film ou d’une série, la vérité est que c’est quelque chose qui s’est passé dans la vraie vie, transformant chaque chapitre de la série Netflix en quelque chose de beaucoup plus horrible et encore plus si vous découvrez le résultat.

LA VÉRITABLE HISTOIRE DE LA SÉRIE « VIGILANTE »

Selon l’histoire publiée dans The Cut, en 2014, les époux Derek et Maria Broaddus ont acheté la maison située au 657 Boulevard à Westfield, New Jersey pour 1,3 million de dollars. Cette propriété avait 6 chambres et serait l’endroit choisi pour déménager et commencer une nouvelle vie avec leurs trois enfants.

Peu de temps après le déménagement, la famille a reçu une lettre signée du « Watcher », qui a assuré que sa famille avait toujours été au courant de la maison qu’ils avaient achetée. Ce fut d’abord son grand-père dans les années 1920, puis son père dans les années 1960. C’est maintenant à son tour de perpétuer la tradition familiale.

Petit à petit, d’autres lettres ont été envoyées, identifiant les enfants du couple et suscitant une plus grande terreur, les personnes concernées se sont donc rendues à la police, où il leur a été conseillé de ne pas parler de cette question avec des voisins ou d’autres proches. Cependant, les enquêtes n’ont pas abouti, même si d’anciens agents du FBI et détectives privés avaient été embauchés.

On sut que les Broaddu contactèrent les anciens propriétaires pour savoir s’ils avaient également été victimes de ces courriers et les informèrent qu’une carte postale de ce type était arrivée peu de temps après leur emménagement et qu’ils n’y avaient pas prêté attention car au 23 années qu’ils n’avaient jamais vécu là-bas ont été harcelés de cette manière.

QU’EST-IL ARRIVÉ À LA VRAIE FAMILLE ?

Six mois après avoir reçu la première lettre, la famille n’en pouvait plus et a décidé de déménager et de vendre la maison, mais leurs intentions ne se sont pas concrétisées, car les premières offres étaient bien en deçà de ce qu’ils avaient initialement payé.

De la même manière, la vente à une société immobilière qui avait l’intention de construire deux propriétés sur ce terrain a échoué. Et c’est que le Westfield Planning Board s’y est opposé.

Peu de temps après, une nouvelle famille a loué la maison mais quand Derek est allé régler quelques problèmes, il a été surpris que le « Vigilant» Il avait de nouveau envoyé une lettre adressée aux nouveaux membres de la maison.

Enfin, en 2019, la maison a été vendue 959 000 dollars pour la tranquillité d’esprit de la famille.

QU’EST-IL ARRIVÉ AU « VEILLEUR » ?

Bien que les lettres aient provoqué beaucoup de panique parmi les habitants de la maison et que l’histoire ait alarmé les forces de l’ordre, l’identité de l’auteur des lettres n’a jamais été connue, de sorte que le mystère n’a jamais été résolu.

Créée et réalisée par Ryan Murphy (« American Horror Story »), « Vigilante » (« The Watcher » dans sa langue d’origine) est une série Netflix qui raconte l’histoire d’une famille qui emménage dans la maison de ses rêves, mais ils commencent recevoir des lettres inquiétantes qui transforment leurs projets en cauchemar.

