Nintendo met à jour le déjà viral Rotom Phone: il a maintenant deux caméras

Le smartphone viral habité par un Pokémon évolue également en Pokémon Scarlet et Purple, maintenant avec deux caméras et un curieux cercle bleu brillant.

Le prochain 18 novembre 2022 La sortie mondiale de Pokemon devrait avoir lieu Écarlate et pokémon violetbien qu’en attendant sprigatito, Fuecoco, Koraidon, Fidough et le reste des nouveaux monstres de Nintendo deviennent beaux pour leur présentation officielle dans la région de Paldeapour l’instant nous connaissons les détails des nouveaux titres de la populaire saga japonaise.

Le dernier est une curiosité liée à l’industrie mobile, et c’est que Nintendo mettra également à jour le viral Téléphone Motisma avec des nouvelles très intéressantescar dans cette seconde génération le smartphone viral habité par un Pokémon recevra une double caméra et une refonte avec un cercle bleu vif qui n’est pas sans rappeler le Nothing Phone (1), bien que dans son étui on ne sache pas à quoi il sert.

Les compagnons de The Verge nous en ont parlé, et nous ne voulons pas continuer sans vous laisser également toutes les informations sur le Téléphone Motisma pour que les plus désemparés avec Pokémon puissent y jeter un œil, même si on en parle un smartphone qui s’allume après avoir été possédé par un Rotom et qui est très populaire parmi les habitants des régions de Galar en Pokémon Épée et Bouclieren plus du nouveau Paldea en Pokemon écarlate et violet.

peut contenir un multitude de fonctions et d’applications, dont un Pokédexbien qu’il semble assez inconfortable à porter pour ceux bosses en haut et en bas. Rien qui ne soit réparé rapidement, car c’est le seul smartphone qui peut flotter et aussi dans les sacs à dos Pokémon sont très à la mode.

Quant aux nouvelles, eh bien maintenant le Téléphone Motisma aura un double caméra avec un objectif noir et l’objectif principal bleu bien connumême si nous ne savons pas si dans les nouveaux titres Pokémon qui entraînera ou non de nouvelles fonctionnalités pour l’appareilcomme un macro prendre des photos en gros plan de notre Bugs favoris ou un ultra grand angle pour les paysages.

En fait, on voit aussi un nouveau cercle bleu vif au centreune lumière dans le plus pur style de Nothing qui pourrait inclure l’inclusion de la recharge sans fil, bien qu’en réalité vous n’avez jamais eu à recharger le téléphone Rotom à Galar lors de vos aventures.

C’est bon de voir que Rotom Phone a obtenu la deuxième mise à niveau de l’appareil photo pic.twitter.com/ceMdYFXPhQ –Joe Merrick (@JoeMerrick) 3 août 2022

Nous ne savons pas non plus si la connectivité a été améliorée avec les nouveaux réseaux 5G – c’est évidemment déjà une blague – mais nous avons les détails d’un communiqué de presse de Nintendo confirmant que Cette deuxième génération de Téléphone Motisma aura à nouveau une application avec le Pokédex ainsi qu’une autre avec cartes et cartographie détails de la nouvelle région de Paldea, où se dérouleront toutes les nouvelles aventures de Pokémon Scarlet et Pokémon Purple.

Nous verrons si Nintendo révèle plus de détails, car ces curiosités ne font jamais de mal, du moins pour les fans de Pokémon… Ou oui?

