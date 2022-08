She-Hulk : à quel moment du MCU se situe la série Disney+

in

Disney+

She-Hulk va introduire une nouvelle héroïne dans l’univers cinématographique Marvel et dans Spoiler on se demande : à quelle époque du MCU se situera-t-elle ?

©IMDBelle hulk

elle hulk arrive à Disney+ jeudi prochain 18 août et ainsi la série des Univers cinématographique Marvel qui se déroulent dans ce que l’on appelle la phase 4 du MCU qui commence le Saga du multivers avec les débuts de nombreux héros et méchants, dont Jennifer Walters, la cousine de Bruce Banner qui peut également devenir un tout-puissant goliath vert.

Jusqu’à présent, nous savons que la structure de cette émission télévisée suivra de plus près celle d’une sitcom se déroulant dans un monde d’avocats où elle hulk Elle sera une défenseure des personnages dotés de super pouvoirs et, comme on a pu le voir dans l’une des avant-premières du show tant attendu, elle aura la capacité de briser « le quatrième mur » dans le meilleur style Deadpool pour parler au public.

Où se trouve She-Hulk dans le MCU ?

Les épisodes de elle hulk pour Disney+ dureront en moyenne 30 minutes ce qui signifie qu’ils seront diffusés plus courts que ceux de programmes comme WandaVision Soit Le faucon et le soldat de l’hiver qui dure en moyenne 50 minutes. Dans ce cas, les fans de merveille ils auront la surprise de retrouver Bruce Banner/Hulk incarné à nouveau par le toujours réfléchi Marc Ruffalo qui revient, une fois de plus, à l’écran MCU.

où est-il situé elle hulk temporairement au sein du MCU ? Il y a quelques clés pour répondre à cette question. La première est qu’elle doit défendre Emil Blonsky AKA Abomination contre l’État américain. Cela signifie un conflit d’intérêts pour lui car après tout ce méchant a tenté par le passé d’assassiner son cousin. Nous verrons également Wong apparaître dans la série Green Goliath. Pourquoi ces deux personnages sont-ils importants ?

Abomination et Wong sont apparus ensemble lors des événements de Shang-Chi et la légende des dix anneaux participer à un tournoi de combat très particulier. Nous pouvons donc nous assurer que elle hulk fait partie de la chronologie de la phase 4 du MCU, située après le Saga de l’infini et il sera sûrement situé quelques instants après le film Shang Chi.

elle hulk viendra en streaming La maison de la souris le 18 août avec un casting dirigé par Tatiana Maslany comme Jennifer Walters, Mark Ruffalo comme Bruce Banner, Jameela Jamil comme Titania, Tim Roth comme Abomination, Benedict Wong comme Wong, Charlie Cox comme Daredevil et bien d’autres noms pour une nouvelle entrée dans le Univers cinématographique Marvel cela promet beaucoup de rires et toute l’action que la marque nous donne à chaque épisode.

