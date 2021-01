Top 10 des jeux Apple iPad en 2021

Les jeux sur iPad n’ont jamais été aussi bons. Vous pouvez l’emporter partout avec vous, mais l’écran est toujours assez grand pour profiter pleinement des jeux. 2020 s’annonce comme une grande année pour les jeux sur iPad, avec de nombreux jeux sympas à choisir dans l’App Store iOS. Le plus gros problème avec les jeux sur iPad a toujours été que de nombreux jeux ne sont pas spécifiquement conçus avec le support de l’appareil; tout a changé, et les jeux dont nous allons parler ont tous ce soutien. Donc, que votre iPad soit votre principal portail de jeu ou un moyen de passer une heure sur la route, ces jeux sauront vous occuper.

Les dix meilleurs jeux iPad pour 2020

Avec autant de jeux parmi lesquels choisir, il est difficile de trouver les bons jeux. Vous ne voulez pas payer pour un jeu qui finit par ne pas être bon, et vous ne voulez pas perdre votre temps à essayer des jeux gratuits qui viennent d’offrir ce qu’ils ont promis. Nous avons donc sélectionné cinq jeux payants et cinq jeux gratuits pour que vous puissiez jeter un œil.

Ticket to Ride Minecraft: Pocket Edition XCOM: Enemy Within Terraria Ticket to Earth Fortnite Lego Star Wars Crossy Road Clash of Clans Angry Birds 2

Jeux payants

Quoi de mieux que d’emporter avec vous l’un de vos jeux de société préférés, sans avoir à transporter à bord et toutes les pièces avec vous? Avec Ticket to Ride, vous pouvez faire exactement cela. L’objectif est de construire un réseau ferroviaire pour relier toutes les villes. Chaque tour, vous pouvez choisir des voitures bicolores, dépenser des voitures collectées pour réclamer une ligne de chemin de fer ou prendre un nouveau billet. Cette dernière option vous met au défi de connecter deux villes avant la fin de la partie. Plus votre ligne de chemin de fer est longue, plus vous obtenez de points de victoire. Ce jeu vous offre la combinaison parfaite de stratégie, de compétition et de construction. Vous pouvez télécharger des jeux similaires comme ceux-ci sur le AppCake app.

Minecraft est l’un des jeux les plus connus, démarrant à l’origine une vie sur PC. Il existe maintenant plusieurs versions pour à peu près toutes les plates-formes auxquelles vous pouvez penser, et l’iPad ne fait pas exception. Le gameplay est similaire à la version de bureau; explorez, exploitez et créez votre environnement. Il n’y a pas vraiment de limites à ce que vous pouvez construire et à lancer dans une poignée d’ennemis et à la nécessité de survivre, et vous vous amusez sans fin des heures dans ce jeu graphique pixelisé 3D.

XCOM: Enemy Within est le jeu parfait pour iPad. C’est un jeu de stratégie tactique, assez lent mais avec beaucoup d’action. Vous créez une équipe, les équipez d’armes, de capacités et d’armures et suivez une histoire qui se déroule dans un univers de science-fiction. Le jeu multijoueur est pris en charge, permettant un combat tour à tour, et il existe de nombreuses missions secondaires pour vous garder engagé pendant des heures.

Terraria est un jeu de bac à sable populaire, similaire à certains égards à Minecraft. Vous commencez dans un monde aléatoire et votre objectif est de survivre. Tout d’abord, construisez votre abri et vos défenses, puis tentez également de vaincre les monstres qui attaquent. Vous pouvez créer des objets au contenu de votre cœur après avoir exploré pour trouver les ressources dont vous avez besoin, et vous pouvez même inviter vos amis à jouer pour vous aider à combattre les boss. Encore une fois, des heures de plaisir dans un jeu simple basé sur des histoires.

Ticket to Earth est un jeu de combat qui secoue le genre RPG. Basé sur une planète lointaine avec une colonie mourante, c’est à vous, sur le dernier navire lié à la Terre, de combattre un gouvernement corrompu et des attaquants en maraude dans ce jeu de réflexion. Positionnez vos équipes, faites correspondre les tuiles et augmentez la puissance avec des capacités assez puissantes. Il s’agit d’une combinaison de RPG et d’énigmes dans un jeu tactique tour à tour, et vous pouvez même jouer à certains niveaux et missions en réalité augmentée.

Jeux gratuits

Bien que tous ces éléments soient gratuits à télécharger et à jouer, des achats intégrés sont disponibles.

Qui n’a pas au moins entendu parler de Fortnite? C’est l’un des jeux les plus populaires et amusants de tous les temps, surtout si vous connectez un contrôleur MFi. C’est un jeu Battle Royale où vous parachutez sur une île, puis combattez pour être le dernier homme debout. C’est un jeu de tactique, et pendant que vous vous battez pour atteindre la zone de sécurité, vous collectez des ressources en cours de route, éliminant quiconque se tient entre vous et la victoire. Le jeu est régulièrement mis à jour avec de nouveaux événements et de nouveaux contenus, et il représente des heures de plaisir sans fin et à haute action. Vous pouvez télécharger des jeux comme ceux-ci sur le TweakBox magasin d’applications.

LEGO Star Wars, un port mobile incroyablement populaire, offre une façon amusante de parcourir tous les films de Star Wars. En chemin, vous explorez des monuments emblématiques que les fans des films reconnaîtront, ainsi que 20 des meilleurs personnages. Jouez certaines des meilleures scènes des films et débloquez du contenu bonus, comme le mode Arcade, les niveaux de défi, etc. Choisissez sur quel côté de la Force vous jouerez et créez même vos propres mashups de personnages. Des heures de plaisir pour les fans de LEGO et Star Wars.

Un jeu très simple, c’est un clone du jeu Frogger incroyablement populaire mais, cette fois, vous avez beaucoup d’animaux différents pour jouer. Les visuels sont meilleurs et le jeu est assez intense, avec une prémisse simple – traversez la route sans vous écraser dans l’oubli. Vous pouvez même défier les joueurs de battre leurs scores. Des jeux comme ceux-ci sont disponibles sur TutuApp.

Un autre jeu populaire, Clash of Clans est un jeu de bataille stratégique. Construisez votre colonie, améliorez-la et transformez-la en forteresse la plus puissante. Défendez-vous contre les forces d’invasion tout en luttant pour éliminer vos adversaires et détruire leurs forteresses. Vous pouvez rejoindre un clan et recruter des amis pour vous aider, et vous pouvez participer à Clan Wars contre d’autres clans. Une action rapide et des heures de plaisir sont garanties.

Suite du populaire Angry Birds, ce jeu passe au niveau supérieur. Bien que la prémisse soit la même – utilisez vos oiseaux en colère pour éliminer les cochons – il y a des aspects ajoutés à ce jeu, qui le rendent plus difficile que l’original. Maintenant, vous pouvez choisir quel oiseau lancer à l’ennemi, mais choisissez judicieusement – un mauvais choix et le jeu ne vous suivra pas. Les boss ont également été introduits, vous donnant la possibilité d’utiliser vos compétences de fronde pour éliminer le boss et passer au chapitre suivant.

Que rechercher dans un bon jeu iPad

Lorsque vous recherchez un jeu auquel jouer sur votre iPad, vous devez vous concentrer sur certaines choses:

Performance – L’ iPhone ne peut pas toujours gérer les plus gros jeux; ils surchauffent et s’éteignent, mais l’iPad est une autre histoire, mieux conçue pour les jeux. Cependant, vous devez rechercher les jeux qui placent les performances en tête de liste. La meilleure façon de détecter un jeu performant est si les cadres ne tombent pas et que votre iPad ne chauffe pas trop.

Qualité – La qualité est quelque peu subjective, donc la meilleure façon de trouver les jeux qui vous offrent la meilleure qualité est de faire vos recherches avant de plonger et de télécharger le jeu. Jetez un œil aux avis des utilisateurs sur l’App Store; ce sont de vrais utilisateurs et vous donneront une idée des problèmes éventuels du jeu. Alternativement, si un jeu payant a un essai gratuit ou s’il existe une version de démonstration ou Lite du jeu, essayez-le d’abord avant de débourser de l’argent réel.

Profondeur – vous voulez un jeu qui vous offre des heures de jeu amusant, pas un jeu qui se termine sur cinq niveaux. Les jeux que nous avons énumérés ci-dessus vous offrent certainement tout le gameplay que vous souhaitez.

Caractéristiques importantes des grands jeux iPad

Lorsque vous choisissez votre jeu, trois fonctionnalités plus importantes doivent être examinées:

Bien que l’esthétique soit importante, ce n’est pas la seule chose importante. Par exemple, si un jeu continue de découper ou de supprimer des images, vous ne voulez pas y jouer. Ce que vous devez retenir, c’est que l’iPad a plus de chevaux sous le capot que l’iPad et, en tant que tel, il peut supporter une charge graphique plus lourde. Si un jeu fonctionne correctement sur iPhone, il y a de fortes chances qu’il soit parfait sur iPad.

L’une des meilleures choses à propos de l’iPad est que vous pouvez jouer à des jeux multijoueurs en ligne, par exemple, XCOM: Enemy Within. De plus, les jeux multijoueurs ont tendance à avoir plus de fonctionnalités, plus de plaisir et à jouer plus longtemps.

Nous aimons tous un jeu avec une histoire, et c’est pourquoi les jeux RPG sont si populaires. Avec une histoire à suivre, vous obtenez des heures de plus de plaisir et les jeux ont tendance à devenir plus difficiles à mesure que vous avancez, et vous en avez certainement plus pour votre argent.

Que vous recherchiez des jeux gratuits ou payants, des heures de plaisir ou tout simplement un simple jeu pour prendre soin de vous rendre au travail, nous avons ce qu’il vous faut avec ces 10 jeux dont vous pouvez profiter au maximum sur votre iPad.

