La version finale d’Android 13 est désormais disponible : toute l’actualité et les mobiles compatibles

in

Enfin! La mise à jour vers Android 13 commence officiellement à atteindre les premiers appareils

Plus de six mois après l’annonce de la nouvelle version du système, et plusieurs versions de test entre-temps, Google a officiellement lancé le déploiement d’Android 13 dans sa dernière édition.

Comme cela s’est produit l’année dernière avec le déploiement d’Android 12, Google a commencé publier le code de la nouvelle version du système dans AOSP. Cette année, en plus, la mise à jour est désormais officiellement disponible pour les appareils Pixel.

À partir d’aujourd’hui, le reste des fabricants ont les mains libres pour commencer mettez à jour vos téléphones vers Android 13: Cependant, il est très probable que la grande majorité d’entre eux décident d’attendre, au moins, que Google ait mis à jour ses terminaux vers la dernière version d’Android.

Quoi de neuf dans Android 13

Bien qu’elle ne soit pas une mise à jour aussi perturbatrice qu’Android 12, Android 13 introduit une bonne poignée de changements intéressants qui vaut la peine d’être considéré. Parmi eux, il y a des fonctionnalités très utiles que beaucoup de gens ont négligées.

Améliorations de la sécurité et de la confidentialité

Android 13 apporte des améliorations importantes dans le domaine de la confidentialité et de la sécurité. Selon Google, avec la mise à jour vers Android 13, il est accordé plus de contrôle pour les utilisateurs sur les informations personnelles partagées et sur la manière dont les applications peuvent y accéder.

Par exemple, au lieu de autoriser l’accès aux fichiersles applications devront désormais demander l’autorisation d’accéder les photos et vidéosou pour musique et son, séparément. Aussi, un nouveau menu de sélection d’images et de vidéos qui vous permet d’accorder l’accès à des fichiers spécifiques.

D’autre part, Android 13 donnera à l’utilisateur un plus grand contrôle sur les notifications d’applications, car chaque application devra demander si elle peut envoyer des notifications.

À tout cela, nous devons ajouter une nouvelle section qui arrivera bientôt dans Android 13, à partir de laquelle vous pourrez revoir l’état de la sécurité et de la confidentialité du système en temps réel, et réalisez les actions proposées.

Un design plus personnalisable

Avec Android 12, Google a introduit le design Material You et son thèmes dynamiques en fonction des couleurs du papier peint. Android 13 va plus loin, donnant à l’utilisateur un plus grand contrôle sur la puissance choisir différentes palettes de couleurs à appliquer dans tout le système d’exploitation.

En plus de cela, ajouté prise en charge des icônes thématiques dans des applications tierces, et le widget de lecture multimédia maintenant, il a un nouveau look.

Et, en parlant de personnalisation, Google a officialisé l’arrivée d’un mode multilingue pour le système. Ainsi, il sera possible de choisir dans quelle langue chaque application doit-elle être affichée indépendamment.

Expérience améliorée sur les tablettes et les pliables

Avec Android 12L, Google a introduit des améliorations destinées aux téléphones et tablettes pliables grand format. Beaucoup de ces innovations ont été adoptées et améliorées dans Android 13, qui introduit encore plus de changements destinés à ce type d’appareil.

Android 13 comprend une barre des tâches mise à jour, ce qui facilite le passage à une vue en écran partagé en faisant glisser et en déposant n’importe quelle deuxième application de la bibliothèque d’applications sur l’écran.

La nouvelle version aussi améliorer la prise en charge du styletet Google a veillé à ce que de nombreuses applications, à la fois propres et tierces, recevra bientôt des mises à jour pour offrir une expérience améliorée dans de si gros appareils.

Téléphones portables compatibles avec Android 13

Google a déjà publié le code Android 13 dans AOSP et a commencé à déployer la nouvelle version parmi ses appareils. Au cours des prochaines heures, l’OTA commence à atteindre les mobiles compatibles.

En ce sens, il y aura initialement un total de 9 mobiles qui sera mis à jour vers Android 13 avant ceux des autres fabricants. Ils sont les suivants:

Pixel 6a

Pixel 6 Pro

Pixel 6

Pixel 5a 5G

Pixel 5

Pixel 4a (5G)

Pixel 4a

Pixel 4XL

Pixel 4

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂