Qu’est-il arrivé à Nataniel Sánchez après avoir quitté « En arrière-plan, il y a de la place »

Ce 2022 a créé le neuvième saison de « Dans le fond il y a de la place ». Après six ans d’absence de la télévision péruvienne, le nouvel opus de Série télévisée américaine a amené avec lui une grande partie de la distribution originale, nouveaux membres de l’histoire et, bien sûr, quelques absences remarquées.

En ce sens, l’une des actrices qui a le plus manqué au public est Nathaniel Sanchezl’interprète de Fernanda de las Casas dès la première saison de AFHS.

Qu’est-il arrivé à cette actrice ? alors rencontrez ce qui est arrivé à nataniel sanchez après avoir quittéIl y a de la place en arrière-plan”. Découvrez donc ce qu’il fait actuellement.

QUEL RÔLE A JOUÉ NATANIEL SÁNCHEZ DANS « AL FONDO HAY SITIO » ?

Dès la première saison de la production, sortie en 2009, l’actrice Nathaniel Sanchez joué le personnage de Fernanda de las Casas. Elle est la fille d’Isabella Picasso et de Miguel Ignacio de las Casas, et la petite-fille de Francesca Maldini. Tout au long de la série, il vit une liaison avec Joël Gonzales (Erick Elera), qu’il a épousé à plusieurs reprises.

Au cours de cette récente saison de fiction, l’artiste a déclaré qu’elle ne reviendrait pas, car elle donne la priorité à sa carrière en Espagne. Cela a été clairement indiqué dans le programme YouTube Je suis Jackie Ford: « Il y a plusieurs facteurs pour lesquels j’ai décidé de ne pas participer. Je considère que ‘Dans le fond il y a un lieu’ a rempli sa scène, je veux le garder dans mon cœur »dit l’actrice.

« J’ai sacrifié beaucoup de choses pour aller en Espagne (…) Quatre ans de ma vie à le combattre et à avoir une petite opportunité et à jeter tout ça pour revenir ici pour faire la même chose… Il faut y penser un bit. J’ai beaucoup sacrifié », il ajouta. De cette façon, la production a établi que l’absence de Fernanda serait justifiée en mettant fin à sa relation avec Joel et en faisant un voyage en Espagne, tout comme Sánchez.

Nataniel Sánchez et Erick Elera dans « Au fond il y a de la place » (Photo: América TV)

QU’EST-IL ARRIVÉ À NATANIEL SÁNCHEZ APRÈS « DANS LE FONDS IL Y A UN SITE » ?

Actuellement, Nathaniel Sanchez Elle a 31 ans et vit à Barcelone (Espagne) depuis 2019. Elle a décidé de poursuivre sa carrière professionnelle en Europe et c’est dans cette ville qu’elle a décidé de chercher de meilleures opportunités d’emploi.

De même, l’actrice démontre sur ses réseaux sociaux que sa formation artistique est constante, on la voit donc étudier des techniques de danse, de chant et d’acteur. De même, il a dicté quelques ateliers complémentaires, comme le prochain qu’il présentera les samedi 27 et dimanche 28 août et qui s’intitule « Un regard sur le jeu professionnel ».

De plus, le Péruvien a participé à des pièces telles que « Ishtar”, basé sur le travail de l’actrice et dramaturge Raquel Loscos: « Ishtar ou la femme de ménage ». Dirigé par Miriam Escurriola, Nathaniel Sanchez Oui Marina Buisan Ils ont joué deux femmes seules attendant le prochain transport dans un champ la nuit. Le projet a été créé en février 2022.

petit à petit, Nathaniel Sanchez Il fait son chemin dans le pays européen et cela se voit à travers ses plateformes numériques, avec ses entreprises et divers projets artistiques dans lesquels il est impliqué.

COMMENT A ÉTÉ LE « RETOUR » DE NATANIEL SÁNCHEZ À « AFHS » ?

Bien qu’il ait annoncé qu’il ne rejoindrait pas le casting de la série, Nathaniel Sanchez Elle a été la protagoniste d’un moment tant attendu par nombre de ses fans. Ainsi, dans une scène fictive, sa voix se fait entendre.

Cela s’est produit après Pierreintendant du Maldinilui fit écouter Joël un son de Fernanda via votre téléphone portable. En cela, la jeune femme assure à son ex-compagnon qu’ils ne seraient plus ensemble : « Joel Gonzales, tu es un idiot. Peter, je ne vais pas reculer. La nôtre est finie et pour toujours », vous entendez.