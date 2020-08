Disponible à partir de 400 euros: tous les sèche-linge sont convaincants – en fait

Aveda Shampure nettoyant Mains et Corps (1000ml) –(d’une valeur de 90 euros)

Le Nettoyant Mains et Corps Shampure de Aveda est un nettoyant sans sulfate a la noix de babassu. Fait à partir de 25 fleurs et plantes naturelles, ce nettoyant nettoie les mains et le corps pour les laisser douce et apaisées tout en protégeant la barrière naturelle de votre peau.