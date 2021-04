Shane Dawson revient sur Instagram pour partager un message émotionnel sur la santé mentale

« Je n’ai pas posté sur Instagram depuis longtemps et quelque chose m’a dit de publier ça. Et je l’ai fait. Pour toi. »

Shane Dawson est revenu sur Internet pour partager un message sur la santé mentale.

Le YouTuber est absent à la fois sur YouTube et sur ses comptes de réseaux sociaux depuis 2020, date à laquelle il a finalement été tenu responsable de son comportement problématique. Shane n’est revenu que brièvement sur la chaîne YouTube et le podcast de son fiancé Ryland Adams, et pour partager que son chien Charlie est décédé en décembre 2020.

Mardi 20 avril, Shane a partagé un long message sur Instagram Stories. Il disait: « Si vous avez demandé un signe, c’est celui-ci. Le monde serait un endroit plus triste sans vous. Vous n’êtes pas seul, même lorsque vous vous sentez le plus isolé. Quelqu’un veille toujours sur vous et vous envoie vos messages. Si vous ne croyez pas à ces choses, ce n’est pas grave. Les messages peuvent également provenir de personnes dans votre vie.

LIRE LA SUITE: Shane Dawson taquine le retour de YouTube après avoir pris du temps pour sa «santé mentale»

Shane Dawson revient sur Instagram. Photo: Shane Dawson via YouTube, @shanedawson via Instagram

« La vie est si courte et il vous reste tant à faire. Il y a tellement de gens intéressants à rencontrer. Il y a tellement d’animaux à saluer. Il y a tellement de rires inconfortables à partager avec cet ami qui a toujours va bien trop loin. «

Il a ajouté: « Je sais que nous ne nous connaissons probablement pas et vous pourriez penser que c’est un tas de conneries, mais si c’est le cas, alors ce signe est définitivement pour vous. Parce que je n’ai pas posté sur Instagram depuis longtemps putain le temps et quelque chose m’a dit de poster ceci. Et je l’ai fait. Pour vous. «

Shane a terminé son message en partageant le numéro de téléphone de la National Suicide Prevention à côté d’une photo de son chat Cheeto.

Cheeto, le chat de Shane Dawson. Photo: @shanedawson via Instagram

Shane a ouvertement discuté de ses propres problèmes de santé mentale, en particulier avec l’anxiété. En mars, Shane a partagé sur sa deuxième chaîne YouTube – Shane Glossin ‘- qu’il avait « pris du temps pour ma santé mentale » n’ayant pas posté sur sa chaîne principale pendant plusieurs mois. Il a également taquiné qu’il pourrait bientôt retourner sur la plate-forme.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂