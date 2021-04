Resident Evil 7: Emplacements des 33 pièces en difficulté Madhouse (Guide)

As-tu Resident Evil 7 une fois joué complètement sur le niveau de difficulté simple ou normal (ou vous êtes un précommande), vous pouvez faire le Mode Madhouse Sélectionnez (Madhouse). Ici, vous devez survivre complètement sans points de contrôle et sans santé régénératrice. Vous ne pouvez sauvegarder qu’à l’aide de cassettes, que vous trouverez au cours du jeu et qui doivent être utilisées dans des magnétophones à cassettes. Ceux-ci n’occupent pas seulement un espace dans votre inventaire, mais ne peuvent également être utilisés qu’une seule fois pour le stockage.

Où puis-je trouver les 33 pièces anciennes sur Madhouse?

De plus, vous devez être au plus haut niveau de difficulté dans « Resident Evil 7 » des adversaires plus forts, plus rapides et plus attentifs ensemble, qui peut également se cacher pour vous dans différents endroits. De plus, les éléments ne se trouvent pas aux mêmes endroits que vous connaissez déjà lors de la première exécution.

Vous ne pouvez ouvrir de telles cages à oiseaux dans Resident Evil 7 qu’avec des pièces anciennes. © Capcom

Resident Evil 7: Emplacements des 33 pièces anciennes – trucs et astuces

dans le Mode Madhouse il n’y a pas 18 pièces à trouver, mais un total de 33 pièces anciennes. En conséquence, vous pouvez débloquer plus d’avantages dans le jeu dans ce mode, ce qui rendra votre vie virtuelle un peu plus facile. Plus précisément, il peut être utilisé pour ouvrir des cages à oiseaux contenant des objets spéciaux plus tard dans le jeu.

Noter: Si vous mourez en mode madhouse, vous perdrez toutes les pièces trouvées après la dernière sauvegarde.

le première pièce de monnaie ancienne se trouve dans le tiroir de la cuisine lors de la première séquence vidéo. Avant d’entrer dans la maison, assurez-vous de trouver le premier crochet dans le jeu pour ouvrir le tiroir verrouillé pour Ethan dans la cuisine. C’est là que se trouve la pièce. Cet emplacement n’est pas différent de celui des deux premiers niveaux de difficulté. le deuxième pièce se trouvent cachés dans un vase du salon de la famille Baker. Interagissez avec l’objet et tournez-le pour voir la pièce à l’intérieur. Dans le garage de la propriété, vous montez à l’échelle et trouvez celle de gauche troisième pièce. Lorsque vous arrivez dans le hall principal, tournez directement à gauche et marchez jusqu’au bout de la pièce. Vous pouvez mettre le quatrième pièce recevoir. Maintenant, montez les escaliers et franchissez la porte, à côté de laquelle grand-mère Baker est assise dans un fauteuil roulant. Déplacez-vous sur le balcon et franchissez la première porte à gauche. Tournez directement à gauche et interagissez avec le vase. Voici également le cinquième pièce caché à l’intérieur. De retour sur le balcon, vous passez par la porte voisine, qui mène à un couloir avec un escalier bloqué par des ordures. À gauche de l’escalier, vous les trouverez derrière une planche de bois sixième pièce ancienne caché. Loin du hall principal dans la salle des trophées avec le cerf en peluche au milieu de la pièce, vous les trouverez septième pièce à l’intérieur de la cuvette des toilettes. Dans la maison principale, vous emménagez au sous-sol et suivez le couloir jusqu’à une porte sur votre droite. Vous pouvez les trouver dans la salle avec les bars huitième pièce dans un bol sous un lit avec un cadavre dessus. Traversez tout le complexe du sous-sol et suivez un autre escalier vers le bas. Une fois en bas, vous trouverez le suivant près de la porte du serpent neuvième pièce ancienne allongé sur l’étagère inférieure d’un chariot en métal. Au dixième pièce ancienne vous devez avoir accès à la salle de section. Cherchez une boîte ici sur l’étagère avant. C’est là que se trouve la pièce. Numéro de pièce 11 est à l’extérieur dans la cour. Passez du hall principal par la porte de la cour. Immédiatement après avoir descendu les escaliers en bois, tournez à gauche. Ici, vous pouvez retirer une plaque métallique pour passer sous la maison. La pièce suivante est à quelques mètres devant vous. Dans le douzième pièce dans « Resident Evil 7 » est le premier que vous pouvez trouver dans la vieille maison. Sortez de la salle à manger par la passerelle arrière et tournez directement à gauche pour trouver la pièce suivante dans le coin. Environ Numéro de pièce 13 Trouvé dans la vieille maison, entrez dans la galerie près du puzzle avec les ombres et regardez l’étagère inférieure de la table. Résout pour le quatorzième pièce le puzzle, faufilez-vous entre les murs et trouvez enfin l’objet de collection posé sur le côté gauche sur une poutre en bois. le 15. Pièce de monnaie dans le mode madhouse de « Resident Evil 7 » est au deuxième étage de la vieille maison dans le tiroir du haut d’une commode. Vous avez besoin de la clé du corbeau pour cette pièce. Pour l’antiquité Numéro de pièce 16 il faut passer de la vieille maison à la serre. Retournez-vous devant l’escalier et trouvez l’objet du désir sur une boîte en métal à côté de la lampe. Avez-vous vaincu Marguerite dans la serre, vous la trouverez 17e pièceaprès avoir franchi la porte en ruine, sur une table. Traversez la pièce avec le cerf jusqu’à la porte qui doit être ouverte avec la clé corbeau. le 18e pièce se trouve au milieu de la pièce, où se trouve généralement le lance-grenades. le 19ème pièce ancienne est situé dans le grenier de la maison principale. Après avoir grimpé à l’échelle, retournez-vous pour trouver la pièce dans le coin sur une étagère. le 20e pièce ancienne, que vous pouvez trouver dans le mode madhouse de « Resident Evil 7 », se trouve derrière la télévision dans la première salle de la zone de test. Numéro de pièce 21 dans « Resident Evil 7 », vous pouvez le trouver à gauche de la première boîte destructible dans la zone de test près de la tête de la poupée. Descendez le couloir, passez devant la boîte et descendez les escaliers. Au bout du couloir se trouve le 22. Pièce de monnaie dans le coin droit. le 23e pièce ancienne est situé dans la zone d’essai au bout du long couloir qui mène à l’écluse principale. Il y a une salle d’approvisionnement avec des bombes ici. L’objet de collection se trouve dans le tiroir gauche du bureau. Dans la zone de test derrière le cadavre incinéré, vous trouverez le Numéro de pièce 24 couché sur une étagère. le 25. Pièce de monnaie ne peut être retrouvé que sur le navire. Allez dans la buanderie et trouvez l’objet le plus éloigné dans la machine à laver. le 26. Pièce de monnaie se trouve au quatrième étage. La pièce repose sur le sol dans la cage d’escalier près du pont. Numéro de pièce 27 se trouve à l’extérieur de la Save Room au deuxième étage sur une petite table accrochée au mur. À la recherche de Numéro de pièce 28 ouvrir la salle de pause au deuxième étage. Vous pouvez trouver la pièce dans un vase au bas d’un chariot en métal. Pour le prochain 29e pièce ancienne Dans « Resident Evil 7 », vous devez accéder au troisième étage du vaisseau détruit. Une fois sur place, vous utilisez le caustique pour ouvrir la porte de la salle de contrôle. Maintenant, descendez le couloir jusqu’à ce que vous voyiez la pièce dans le coin à la fin. Dans le sous-sol (S2) du navire, cherchez le dans le couloir devant la salle des machines numéro 1 au sol 30e pièce ancienne. Vous pouvez également les trouver au sous-sol 31e pièce ancienne dans « Resident Evil 7 » après la salle des machines dans un coffre-fort verrouillé. Utilisez le décapant pour l’ouvrir. le avant-dernière pièce 32 peut être trouvé dès que vous prenez le contrôle d’Ethan. Franchissez la porte et tournez directement à droite. La pièce est sur le bureau. le dernière pièce ancienne 33 est dans le marais de « Resident Evil 7 ». Montez sur un tronc d’arbre et grimpez dessus. La pièce est près de quelques plantes sur la droite.

Félicitations, vous l’avez tous dans Resident Evil 7 33 pièces anciennes trouvé en difficulté Madhouse. Pour cette réalisation, vous recevrez le trophée d’argent Collectionneur de pièces fou.

Certaines pièces de Resident Evil 7 sont assez bien cachées. © Capcom