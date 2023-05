Nous avons de plus en plus de mal à rester concentrés. Voici ce que dit la science sur la façon d’y remédier

Beaucoup de gens aspirent améliorer votre capacité de concentration. Sur Internet, il existe de nombreuses astuces, astuces et stratégies. Mais comme pour tout, un regard sceptique ne fait jamais de mal. C’est pourquoi nous pouvons commencer par voir ce que dit la science sur les meilleures astuces, stratégies et habitudes avec lesquelles nous pouvons commencer à tester car, avant tout, c’est un processus d’expérimentation.

La première étape peut être d’identifier le problème. Nos niveaux de concentration peuvent varier pour de nombreuses raisons. L’âge, par exemple, en fait partie, explique le neurologue Kirk Daffner, mais il en va de même pour la consommation de certaines substances, de la drogue à l’alcool.

Notre état de santé général peut également être pertinent, au-delà des troubles tels que ceux liés à l’anxiété qui peuvent affecter directement notre attention et notre concentration ; comme la possibilité que nous soyons submergés d’informations et de stimuli que nous recevons au quotidien. Cela peut également inclure des bruits tels que la construction, la circulation, la musique, etc.

Évaluer nos capacités et nos limites peut nous aider. Une astuce proposée par la neuropsychologue Kim Willment, une collègue de Daffner au Brigham and Women’s Hospital de Boston, consiste à prendre une tâche simple comme la lecture et à y consacrer 30 minutes. Pendant ces 30 minutes, nous pouvons régler des alarmes toutes les cinq.

Les alarmes serviront de réveil. Sommes-nous concentrés lorsqu’elles sonnent ? Notre esprit a-t-il commencé à vagabonder ? Si c’est ce dernier, il est temps de revenir à la concentration. Être conscient que nous avons perdu notre chemin le plus tôt possible afin de retrouver notre concentration est la clé.

Les pratiques de pleine conscience et la méditation peut nous aider à nous concentrer mieux. C’est ce qu’a observé une revue de la littérature scientifique réalisée en 2011 par des chercheurs de l’Université de Bologne. Après avoir analysé 23 études, ils ont conclu que ces pratiques, en particulier dans les premières étapes, pourraient aider à améliorer notre durée d’attention.

Il a également été observé utile pour améliorer la mémoire. Les chercheurs, oui, ont averti de la nécessité de se plonger dans les études sur cette question.

Bon nombre des tactiques visant à améliorer notre concentration sont liées à notre capacité à compartimenter. Le premier est d’éviter les distractions. Si mettre le mobile dans une forme de mode « ne pas déranger » n’en vaut pas la peine, nous pouvons recourir à l’éteindre. Même le déplacer à quelques mètres de nous peut fonctionner, car ça nous empêchera de le saisir instinctivement puisque nous devrons prendre la décision consciente de nous lever pour lui.

Une autre façon de compartimenter et d’éviter les distractions est de consacrer du temps à une seule tâche, c’est-à-dire d’éviter les multitâche. Le courrier peut être l’un des plus grands rivaux de la concentration, c’est pourquoi beaucoup recommandent de lui consacrer une ou deux fenêtres fermées tout au long de la journée au lieu de se fier aux notifications.

Enfin, les pauses sont importantes. L’une des techniques de concentration les plus connues est le « pomodoro ». Dans sa forme originale, cela consiste à consacrer 25 minutes de concentration à une tâche et les cinq autres jusqu’à une demi-heure au repos. Beaucoup de ceux qui mettent en œuvre cette technique optent cependant pour des cycles plus longs (50-10, par exemple).

La polyvalence peut aider, mais pas toujours. Une expérience récente a révélé que les étudiants qui autorégulaient leurs pauses avaient des sessions d’étude et des pauses plus longues que leurs pairs, à qui on donnait des cycles de 12 ou 24 minutes (au lieu des 30 habituelles). Les premiers a montré une plus grande usure que le deuxième.

Un autre conseil important concernant les pauses est de s’arrêter complètement. Pour ceux qui travaillent depuis un ordinateur, cela signifierait aussi se lever et consacrer la pause à autre chose que de regarder l’écran.

Le grand doute de la musique

L’efficacité de l’écoute de la musique comme moyen de se concentrer est discutable. Bien qu’il existe des études qui indiquent que les sons naturels peuvent aider à la concentration, la musique elle-même pourrait rendre cette tâche difficile pour nous. L’effet peut dépendre du type de tâche que nous effectuons.

La caféine est une substance stimulante qui peut nous aider à nous concentrer. En tant que tel, Il faut aussi le consommer avec prudenceen tenant compte du fait qu’il peut altérer nos cycles de sommeil, et que notre corps peut s’adapter à sa consommation.

En ce qui concerne le premier point, le mieux sera de ne pas en consommer avant d’aller se coucher. Dès que possible? La caféine peut rester dans notre corps pendant plusieurs heures. La demi-vie de cette substance dans notre sang (le temps qu’il faut pour métaboliser la moitié de la quantité consommée) est d’environ 5 heures pour une dose de 40 mg, bien que le pic d’activité généré par la substance se produise entre 15 et 45 minutes plus tard. sa consommation.

De plus, pour empêcher notre corps de s’adapter à la consommation de caféine et nous avons besoin de doses de plus en plus importantes pour obtenir le même effet, il est conseillé de ne pas abuser des boissons qui en contiennent. Une autre considération à prendre en compte est que toutes les boissons contenant ce composé ne sont pas sans danger pour notre santé. Tout comme le café s’est avéré être une boisson saine, bon nombre de ses alternatives contiennent de très grandes quantités de sucre qui peuvent être nocives après une consommation excessive.

Changer nos habitudes quotidiennes en dehors du bureau peut nous aider à améliorer notre concentration. Essayer de mieux dormir peut être considéré comme la plus évidente de ces techniques. Le sommeil et la fatigue nous empêchent de nous concentrer et nous rendent plus susceptibles de perdre le fil de notre travail ou de nos activités. L’exercice peut nous aider à mieux dormir et à mieux nous concentrer.

La nature a également montré une certaine capacité à « réinitialiser » notre cerveau, nous aidant à nous reposer davantage et donc à nous concentrer davantage. Bien sûr, une alimentation saine et équilibrée contenant les différents micro et macro nutriments dont notre cerveau a besoin pour fonctionner correctement est importante.

Et tout ça pour quoi ? Améliorer notre concentration n’est pas seulement une question d’être plus productif au travail. Cela peut également nous aider à consacrer plus de temps aux choses que nous voulons faire. La possibilité que notre durée d’attention diminue est quelque chose qui a été discuté à plusieurs reprises.

Garder notre cerveau actif est toujours une bonne idée. Si l’âge peut nuire à notre capacité de concentration, entraîner notre cerveau peut aussi nous aider à mieux vieillir et ainsi maintenir une meilleure qualité de vie.

