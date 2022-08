Mise à jour Instagram : les utilisateurs peuvent désormais transférer des bobines d’Instagram vers Facebook en un seul clic

in

29 août 2022 14:40:48 IST

Instagram a annoncé le déploiement de nouvelles fonctionnalités et mises à jour de Reels, y compris la publication croisée d’Instagram vers Facebook.

S’adressant à Twitter, Adam Mosseri, le responsable d’Instagram a annoncé les nouvelles mises à jour pour Instagram Reels.

« Nous lançons quelques nouvelles fonctionnalités Reels pour rendre amusant et facile pour les gens de trouver et de partager plus de contenu divertissant – autocollant » Ajoutez le vôtre « , Crossposting IG-to-FB, FB Reels Insights », a déclaré Mosseri sous-titré la vidéo sur Twitter.

D’une simple pression sur un bouton, la nouvelle mise à jour permet aux utilisateurs de publier des bobines croisées d’Instagram à Facebook.

Mosseri a également mentionné que l’autocollant Add Yours qui est devenu populaire dans les histoires arrive maintenant sur Reels sur Instagram et Facebook.

Tous les créateurs qualifiés sur la plateforme auront bientôt accès à la fonction de pourboire Facebook Stars. Ils auront également accès à plus d’informations Reels via Creator Studio.

Pendant ce temps, récemment, la plate-forme appartenant à Meta a confirmé qu’elle commencerait bientôt à tester de nouvelles « photos ultra-hautes ».

La société a déclaré qu’elle introduirait la prise en charge de photos au format d’écran 9:16 plus minces et plus grandes pour les aider à remplir tout l’écran lorsque les utilisateurs font défiler le flux de l’application.

