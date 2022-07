Ce sont 7 des sources de protéines les plus saines

La protéine est un nutriment dont votre corps a besoin pour développer et réparer les cellules. Les protéines proviennent à la fois de sources végétales et animales, donc si vous ne pouvez pas en manger une, vous pouvez avoir l’autre. Mais quels aliments contiennent beaucoup de protéines ?

Photo : Leti Kugler/Unsplash

des œufs

Malgré leur mauvaise réputation, les œufs sont l’un des aliments les plus sains et les plus nutritifs qui soient. Une excellente source de vitamines, de minéraux, de graisses saines, d’antioxydants et de nutriments pour le cerveau, ils sont riches en protéines. Les blancs d’œufs sont presque entièrement constitués de protéines pures. Un gros œuf contient environ 6 grammes de protéines et 78 calories.

Amandes

Cette noix populaire est un favori des fans pour une raison. Il est riche en nutriments tels que les fibres, la vitamine E, le manganèse et le magnésium. Cette noix contient également beaucoup de protéines. Une once d’amandes contient environ 6 grammes de protéines et 164 calories.

poitrine de poulet

L’un des aliments riches en protéines les plus populaires, la poitrine de poulet, lorsqu’elle est consommée sans la peau, est presque entièrement protéinée. Il est également très facile à cuisiner et très polyvalent, ce qui en fait un bon choix lorsque vous recherchez une alimentation variée. Une poitrine de poulet rôtie sans peau contient 53 grammes de protéines et ne contient que 284 calories.

Photo : Sindy Süßengut/Unsplash

L’avoine

L’avoine est peut-être la plus saine des céréales. Ils contiennent des fibres saines, du magnésium, du manganèse, de la thiamine (vitamine B1) et de nombreux autres nutriments. Une tasse d’avoine contient 11 grammes de protéines et 307 calories.

Cottage cheese

Le fromage cottage a beaucoup à offrir. Il est riche en calcium, phosphore, sélénium, vitamine B12, riboflavine (vitamine B2) et autres nutriments essentiels. Une tasse de fromage cottage contient 28 grammes de protéines et ne contient que 168 calories.

brocoli

Le brocoli contient beaucoup de vitamines et de minéraux comme la vitamine C, la vitamine K, les fibres et le potassium. Il fournit des nutriments qui peuvent même aider à protéger le corps contre le cancer. Et comparé à d’autres légumes, il est riche en protéines. Une tasse de brocoli contient 3 grammes de protéines et ne contient que 31 calories.

quinoa

Bien que techniquement une graine, le quinoa est classé comme un grain entier et est considéré comme un super aliment – et pour une bonne raison. Il contient beaucoup de vitamines, de minéraux, de fibres et d’antioxydants. Une seule tasse de quinoa cuit contient 8 grammes de protéines et 222 calories.