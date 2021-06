Shailene Woodley et Aaron Rodgers ont emménagé ensemble presque immédiatement après le début de leur relation

Lorsque Shailene Woodley et Aaron Rodgers ont révélé leur engagement secret fin février, tout le monde a été très surpris.

Cela semblait être un appariement tellement aléatoire, surtout pendant une période folle comme une pandémie mondiale où tout était fermé et où rencontrer de nouvelles personnes est devenu plus difficile que jamais.

Comment Woodley et Rogers ont-ils commencé leur relation ?

Ils ont gardé leur relation secrète pendant un certain temps, des rumeurs de leur couple ont fait surface pour la première fois début février, même s’ils avaient commencé à se voir beaucoup plus tôt que cela. En fait, ils se sont également fiancés à un moment donné pendant la pandémie.

Le couple apparemment étrange est en fait très heureux ensemble, a récemment fait un voyage avec Miles Teller et sa femme Keleigh à Hawaï et a fait une interview conjointe à Disney.

Woodley se réjouit souvent de Rodgers, racontant à Jimmy Fallon dans une interview qu’il est un « être humain merveilleux et incroyable » et plaisantant en disant qu’elle n’aurait jamais pensé qu’elle serait fiancée avec quelqu’un qui « jetait des balles pour gagner sa vie ».

Rodgers reçoit également beaucoup de soutien de Woodley. Quand il a hébergé Péril! de retour en avril pendant deux semaines, elle a encouragé tous ses abonnés instagram à regarder, l’appelant « un mec super sexy et super attirant ».

Elle n’est pas la seule à s’extasier sur leur relation. Rodgers a révélé lors d’une conversation en direct sur Instagram avec le PDG de Zenith Watch, Julien Tornare, que ses fiançailles avec Shailene Woodley étaient « la meilleure chose qui me soit arrivée l’année dernière ».

« Aaron admire le dévouement de Shailene envers sa carrière et ses causes, en plus ils s’amusent beaucoup ensemble et parlent vraiment de choses », a déclaré une source dans le monde du sport. « Il a un feu calme, et je pense que Shailene en a besoin. Il est confiant sur le terrain et dans la vie. »

Woodley est connu pour être un écologiste, et cela aide aussi Rodgers. Il a souvent vu des aviateurs à bascule de la collection Karün by Shailene Woodley, fabriqués à partir de matériaux recyclés.

Il est assez clair à ce stade que le couple est heureux ensemble, mais a-t-il toujours été ainsi ?

Shailene Woodley et Aaron Rodgers ont emménagé ensemble presque immédiatement.

Dans une récente interview avec SHAPE Magazine, Woodley révèle des détails supplémentaires sur sa relation avec Rodgers pendant la pandémie.

« Entamer une relation dans laquelle vous emménagez immédiatement avec quelqu’un – parce que c’est une pandémie et que vous ne pouvez pas simplement monter dans un avion et faire des allers-retours le week-end – nous a beaucoup appris les uns sur les autres très rapidement », dit-elle.

Ils ont emménagé ensemble si tôt à cause de la pandémie – la même chose que beaucoup de couples ont été obligés de faire pour éviter l’amour à distance et l’isolement de leurs partenaires.

« J’étais seule avec mon chien et je n’ai vu personne pendant trois mois », dit-elle. « Cela m’a forcé à rester immobile et silencieux. » L’introspection captive était « vraiment inconfortable » mais valait la peine.

Le confinement a laissé beaucoup de gens seuls pendant très longtemps. Sans travail, amis ou parfois même famille avec qui interagir, c’était un combat pour beaucoup de gens d’être obligés de regarder à l’intérieur et d’être hors d’eux-mêmes.

Après quelques mois de verrouillage, Woodley et Rodgers ont décidé d’emménager ensemble, en disant « Nous avons sauté la tête la première et avons éliminé certains des éléments collants plus tôt. »

Lorsque la pandémie s’est un peu calmée et que les choses ont commencé à s’ouvrir à nouveau, le couple a commencé à reprendre une vie normale – ensemble à Montréal, Woodley était sur le tournage de son prochain film alors qu’il regardait la frénésie Péril! pour se préparer à un séjour de deux semaines en tant qu’hôte.

Elle dit que cela a aidé qu’ils puissent geler sans la vitesse de leur vie régulière, « mais j’ai la perspective que j’aurais rencontré Aaron dans n’importe quel contexte, n’importe quel espace dans le temps, parce que je pense que nous étions censés être ensemble. »

Woodley étant une actrice de haut niveau et Rodgers étant l’un des plus grands quarterbacks de tous les temps, leur vie sera certainement occupée et mouvementée.

Les experts ne le voient pas exactement de la même manière que Woodley et Rogers

« Je ne pense pas que je serais d’accord avec Mme Woodley », estime Jacob Brown, expert de YourTango, thérapeute de couple à San Francisco. « Je verrais ce passage rapide à la cohabitation comme un moyen d’éviter réellement de travailler à travers le » des trucs collants.

« Quand je vois cela se produire dans ma pratique, cela signifie généralement que l’un ou les deux partenaires sont si mal à l’aise de travailler sur les parties difficiles d’une relation qu’ils essaient de se lancer complètement et d’éviter les discussions inconfortables à mesure que vous apprenez à connaître l’un l’autre. »

Emménager ensemble si rapidement et pendant la pandémie alors qu’ils n’ont pas leurs horaires normaux pourrait en fait avoir un effet négatif sur leur relation.

« Le danger de ce raccourci », dit Brown, « est que vous vous retrouvez profondément dans une relation sans avoir eu le temps de construire les outils – en couple – pour surmonter les inévitables conflits et désaccords. »

Vivre avec une autre personne, en particulier quelqu’un avec qui vous avez une relation amoureuse, peut être très difficile. La collision entre deux modes de vie différents ne se dessine pas toujours bien au final.

Même leurs amis s’inquiétaient de la vitesse à laquelle ils se déplaçaient.

Une source proche de Rodgers a confié à People en février à quel point ses amis étaient choqués. « C’était une surprise qu’ils se soient rapprochés si rapidement », a déclaré la source. « Je veux dire, j’ai vraiment eu l’impression qu’un jour il était avec Danica Patrick, et puis soudain, il était avec Shailene. C’est arrivé super vite. »

Avec un écart d’âge de 8 ans – Woodley a 29 ans et Rodgers a 37 ans – ainsi qu’une nette différence de carrière, il est difficile de dire à quoi pourrait ressembler leur relation dans quelques années, mais pour le moment, ils semblent prospérer. donc tout ce que tout le monde peut faire, c’est leur souhaiter bonne chance.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et les relations.