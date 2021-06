« Sweet Tooth » : 10 grandes différences entre la série Netflix et la bande dessinée

« Dent sucrée”, La nouvelle émission télévisée sur la plate-forme de streaming a été acclamée par la critique depuis ses débuts. Netflix a adapté la série fantastique des bandes dessinées «Vertigo» créées par Jeff Lemire, racontant l’histoire d’un monde post-apocalyptique où la «maladie» a dévasté le monde et un nouveau groupe d’enfants hybrides est né.

L’un de ces hybrides, Gus, pourrait être la clé pour comprendre toute la situation dans le nouveau monde. Dans le monde extérieur, ils ne savent toujours pas si hybrides ils sont la cause ou le résultat du virus, de nombreux humains les craignent et les chassent. Après une décennie passée à vivre en sécurité dans sa maison isolée dans les bois, les circonstances et sa curiosité l’ont conduit à Gus dépasser les frontières connues.

Après la mort de son père, Gus Il est presque victime de certains chasseurs, mais est secouru par la personne la moins attendue, apparemment un chasseur à la retraite, que le petit commence à appeler ‘Énorme‘. Malgré le refus de Jepperd, Gus décide de l’accompagner pour se rendre à Colorado, là où il pense être sa mère, se plongeant dans l’aventure.

Cependant, comme pour la plupart des bandes dessinées adaptées, « Dent sucrée » a eu plusieurs changements depuis le début, changeant le ton de la série et apportant des modifications aux arrière-plans des personnages clés. La série de Netflix il a également introduit de nouveaux personnages et transformé la série de bandes dessinées d’horreur en une histoire à succès de conte de fées.

10 GRANDES DIFFÉRENCES ENTRE LA SÉRIE NETFLIX ET LA BD « SWEET TOOTH »

10. « Sweet Tooth » est plus un conte de fées qu’une horreur

La fascinante adaptation « Sweet Tooth » de Jim Mickle de la série de bandes dessinées de Jeff Lemire offre un fantasme d’évasion chaleureuse pour ceux qui peuvent surmonter leur lien intrusif unique avec la réalité. (Photo : Netflix)

Le plus grand changement qui s’est produit en apportant «Dent sucrée « à Netflix était de changer le genre de l’histoire. Alors que la bande dessinée de Jeff Lemire Il a une forte connotation fantastique, tout l’aspect de l’histoire est de l’horreur pure. Si la série était développée comme les bandes dessinées, elle aurait une similitude avec quelque chose comme le film apocalyptique, « La route ». Au lieu de cela, la narration de Jacques Brolin aidé à transformer l’histoire d’horreur en un conte de fées, et les choses semblaient plus optimistes dès le début.

9. Pubba est un fanatique religieux dans les bandes dessinées « Sweet Tooth ».

Pour préparer son personnage, Christian Convery a pratiqué le parkour pendant deux ans. (Photo : Netflix)

Dans la série de Netflix, le père de Gus, Pubba, est une figure paternelle attentionnée et attentionnée. Enregistré Gus d’un laboratoire et l’a conduit à se cacher dans les bois. Pubba créé un foyer pour eux et aidé à enseigner Gus parler, lire et agir comme un enfant humain moyen. Il a également créé des histoires d’amour pour moi de lire Gus. Dans les bandes dessinées, Pubba ce n’était pas un homme bon ; au lieu de créer des livres d’images pour Gus, copiait les écritures, principalement celles qui impliquaient une punition terrifiante pour les pécheurs.

8. L’histoire du Dr Singh

Pour rendre le monde de « Sweet Tooth » réel, l’équipe créative a travaillé avec des consultants en changement climatique. (Photo : Netflix)

le Dr Singh eu un rôle important dans saison 1 de « Dents sucrées » depuis le début. Il a été l’un des premiers médecins à voir tous les bébés hybrides. Il s’est alors rendu compte que sa femme avait la maladie et a fait tout ce qu’il pouvait pour la maintenir en vie, obtenant des flacons de sérum du médecin qui essayait de trouver un remède. Cela lui a permis de comprendre, même lorsqu’il a dû expérimenter lui-même des hybrides. Dans les bandes dessinées, il n’est jamais apparu jusqu’à ce que les chasseurs l’aient amené à Gus, et à cette époque il expérimentait déjà avec les enfants.

7. Le Dr Singh a la morale depuis le début

L’équipe créative voulait que chaque élément de la série soit aussi pratique et artisanal que possible, même les marionnettes hybrides. C’est pourquoi tous les bébés hybrides de l’épisode 101 sont de véritables marionnettes. (Photo : Netflix)

Depuis le Dr Singh a eu une trame de fond importante sur la série « Dents sucrées » de Netflix, le spectacle pourrait expliquer pourquoi il expérimentait avec les enfants hybrides. Sans cela, il aurait ressemblé à un autre mauvais garçon. Il a également permis à la série diffusée de montrer qu’il ne voulait pas faire cela et était moralement contre l’expérimentation d’hybrides.

Dans les bandes dessinées, il était extrêmement difficile de sympathiser avec Singh parce qu’il sentait que son but dans la vie était de trouver le remède et de devenir le sauveur de l’humanité. Ce n’est pas Singh dans la série, car ici il veut sauver sa femme et n’a rien à voir avec une sorte de cause supérieure.

6. L’histoire de Jepperd

Le personnage Bobby est une véritable marionnette animatronique contrôlée avec un soin extrême par plusieurs marionnettistes et un système de harnais. (Photo : Netflix)

La trame de fond de Tommy jepperd passé de la bande dessinée à la série Netflix. Les changements mineurs incluent la conversion en Jepperd d’un botteur de hockey à une star du football. Cependant, le plus grand changement concernait sa femme et son fils. Dans les comics, sa femme était enceinte. Les scientifiques ont accueilli les deux et ont offert leur aide.

Cependant, leurs bienfaiteurs les ont trahis et ne voulaient expérimenter avec leur fils que s’il était né hybride. La femme de Tommy est mort en couches, et il a dû accomplir une mission pour ces scientifiques s’il voulait que le corps de sa femme soit enterré. Dans la série de Netflix, le sort de sa femme et de son fils est inconnu.

5. Jepper a trahi Gus dans les bandes dessinées Sweet Tooth

Ils appellent Bobby une marmotte, parce que son anniversaire est le jour de la marmotte. Il a également été nommé d’après Bob Schreck, l’éditeur de la bande dessinée de Lemire. (Photo : Netflix)

Lorsque Tommy jepperd trouvé Gus, a sauvé la vie de l’enfant de deux des derniers hommes. Il a tué les deux hommes et a fini par voyager à contrecœur avec Gus. Protégé Gus à nouveau d’une attaque au refuge, puis a subi une blessure lorsque les derniers hommes l’ont emmenée. Gus. Dans les bandes dessinées, Tommy C’était différent. ça a seulement aidé Gus parce qu’il avait besoin de remettre un enfant hybride aux scientifiques afin qu’ils puissent remettre le corps de sa femme. C’était un méchant dans les comics et il a trahi Gus avant de devenir bon.

4. Jepperd et Gus partent pour un voyage différent

Les oreilles de Gus ont du mouvement, et il est contrôlé par le marionnettiste Grant Lehmann avec un émetteur portable. (Photo : Netflix)

Dans la serie « Dents sucrées » de Netflix, Gus demandé de l’aide Tommy jepperd. Je voulais une chose. Son père est décédé et il a trouvé une photo de Birdie, qui pensait à tort que c’était sa mère. Voulait Jepperd l’emmener chercher sa mère dans Colorado, et ils ont entrepris ce voyage.

Outre le fait que Tommy trahi Gus dans les bandes dessinées, son destin était également différent. Gus il ne cherchait pas sa mère. Jepperd promis à Gus qu’il y avait une réservation dans Colorado c’était un refuge pour les enfants hybrides. C’était un mensonge et cela a changé la raison pour laquelle ils sont partis ensemble.

3. Tribu d’enfants au parc d’attractions

L’ouïe de Gus est si fine que si vous regardez attentivement, vous remarquerez que ses oreilles sont les premières à bouger, même devant ses yeux. (Photo : Netflix)

Gus rencontré des alliés dans la première saison de « Dents sucrées ». C’était un groupe d’enfants qui vivaient dans un parc d’attractions, tous dirigés par une fille nommée Ours. C’était un groupe qui adorait presque les enfants hybrides et prenait des personnages animaux. Ils ont aidé à sauver et à protéger les hybrides des derniers hommes.

Dans les bandes dessinées, il y avait un autre groupe comme celui-ci, mais c’était un culte. Ils ont également sauvé des enfants hybrides, mais étaient dirigés par des hommes immoraux. Ces hommes avaient leurs propres fils hybrides qui en tuaient d’autres parce qu’ils pensaient pouvoir voler leurs pouvoirs.

2. Aimée et sa réserve

Les films Spielberg ET, Alien et Jurassic Park ont ​​fortement influencé le directeur de la photographie Dave Garbett et le réalisateur Jim Mickle. (Photo : Netflix)

Aimée n’existait pas dans les bandes dessinées de « Dents sucrées ». Dans la série de Netflix, Aimée était une ancienne thérapeute qui semblait détester sa vie en écoutant des couples mariés parler de leurs problèmes. Lorsque la maladie a commencé, il s’est barricadé dans son immeuble de bureaux et a survécu.

Finalement, il est parti et s’est dirigé vers le zoo. C’est ici que Aimée a créé un sanctuaire et un sanctuaire pour les enfants hybrides, y compris un bébé à face de cochon qu’elle a recueilli. Les bandes dessinées parlaient d’une réserve dans Colorado, et cela pourrait être le remplacement par un nouveau personnage.

1. Abbé Général

Convery adore manger des spaghettis servis sur du pain grillé. De plus, son pays préféré est la Nouvelle-Zélande. (Photo : Netflix)

Le général Abbé est le méchant à la fois dans la série diffusée « Dents sucrées » au Netflix comme dans les bandes dessinées. Il ressemble aussi beaucoup à son homologue de la bande dessinée. Cependant, il existe des différences entre les deux personnages.

Dans les bandes dessinées, il était le chef de la base scientifique expérimentant avec des enfants, sur laquelle il s’est retrouvé à la fin de la saison. Dans l’émission, il était aussi le leader de « Les derniers hommes ». Cependant, il était encore plus diabolique dans les livres que dans la série, un être humain vraiment méprisable.