Coming 2 America Sneak Peek présente les nouveaux Royals, la bande-annonce arrive la semaine prochaine

Après avoir révélé les premières photos d’Eddie Murphy et d’autres de retour Venant en Amérique stars, Amazon Studios a dévoilé notre premier regard sur les nouveaux venus dans le casting pour la suite à venir Coming 2 Amérique. Jeudi, plusieurs photos ont été publiées de Murphy comme Akeem, Arsenio Hall comme Semmi, Shari Headley comme Lisa et James Earl Jones comme père d’Akeem. Nous avons également pu jeter un coup d’œil à Murphy jouant à nouveau plusieurs personnages dans le salon de coiffure avec Hall jouant l’un des clients.

Maintenant, un autre lot d’images révèle avec qui les stars de retour travailleront dans Coming 2 Amérique. Ceci comprend Jermaine Fowler comme le fils perdu depuis longtemps d’Akeem, Lavelle; KiKi Layne en tant que première fille d’Akeem, Meeka; Wesley Snipes dans le rôle du général Izzi, l’antagoniste; Tracy Morgan comme Reem, l’oncle de Lavelle; et Leslie Jones comme la mère de Lavelle. De plus, un regard sur le retour de Paul Bates en tant que serviteur royal peut également être vu sur les nouvelles photos.

Parmi les autres nouveaux venus au casting figurent Rick Ross, Davido, Nomzamo Mbatha et Garcelle Beauvais. Parmi les autres personnages dont le retour a été confirmé, citons Louie Anderson en tant qu’employé de McDowell, Maurice, John Amos en tant que beau-père d’Akeem, Cleo McDowell, et Vanessa Bell Calloway en tant qu’Imani Izzi. Malheureusement, Eriq Lasalle a précédemment confirmé qu’il n’était pas impliqué dans la suite, ce qui signifie que nous ne verrons probablement pas le retour de Soul Glo. Pourtant, il semble probable que la suite inclura des œufs de Pâques et d’autres surprises faisant référence au titre original.

Venant en Amérique a été écrit par David Sheffield et Barry W. Blaustein et réalisé par John Landis. Il met en vedette Murphy dans le rôle d’Akeem Joffer, le prince héritier de la nation africaine de Zamunda, qui est mécontent du mariage arrangé que ses parents ont prévu pour lui. Déterminé à trouver une épouse qui l’aimera pour qui il est et non pas pour ce qu’il est, Akeem se rend aux États-Unis et se rend au pool de rencontres, tout en gardant secrète sa véritable identité. Le film a été un énorme succès au box-office et est largement considéré comme l’un des films les plus mémorables de Murphy et des meilleures comédies de son époque.

Craig Brewer dirige Coming 2 Amérique utilisant un scénario de Kenya Barris, Blaustein et Sheffield. Le film sert de suite directe au film original, se déroulant dans des décennies dans le futur avec le prince Akeem se préparant à devenir le roi de Zamunda. Alors qu’il se prépare pour le trône, il découvre qu’il a un fils perdu depuis longtemps vivant dans le Queens. Suite au dernier souhait de son père pour Akeem d’épouser ce fils en tant que prince héritier de Zamunda, Akeem et Semmi retournent en Amérique pour introduire le jeune homme dans la famille royale.

À l’origine, Coming 2 Amérique devait sortir en salles par Paramount Pictures en août avant un retard initial jusqu’en décembre. Les plans ont fini par changer une fois de plus lorsque Amazon Studios a acquis les droits du film. Il se dirige maintenant directement vers le petit écran avec une sortie numérique prévue exclusivement pour Amazon Prime Video le 5 mars 2021. Cette nouvelle nous vient d’Amazon.

