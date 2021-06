Qui est Nathaniel Veltman et pourquoi a-t-il tué une famille musulmane de 4 personnes lors d’une attaque ciblée

Le dimanche 6 juin, une famille musulmane a été renversée par un camion alors qu’elle attendait de traverser la rue à London, en Ontario. Tragiquement, quatre des cinq membres de la famille ont été tués. Le seul survivant était un garçon de 9 ans.

Les morts ont été identifiés dans un communiqué publié par la famille élargie des victimes : Salman Afzal, 46 ans, un physiothérapeute et passionné de cricket; sa femme Madiha, 44 ans, qui travaillait sur elle Doctorat en génie civil à l’Université Western; leur fille Yumna, 15 ans, une neuvième année ; et une grand-mère de 74 ans dont le nom n’a pas été dévoilé. Le garçon survivant est Fayez, fils de Salman et Madiha.

Qui est Nathaniel Veltman et pourquoi a-t-il assassiné une famille musulmane de 4 personnes ?

Nathaniel Veltman, 20 ans, a été arrêté pour avoir frappé la famille avec son camion alors qu’ils se promenaient le soir. Sa camionnette noire est montée sur le trottoir et a heurté la famille à une intersection.

La police pense qu’il s’agit d’un crime alimenté par l’islamophobie. Bien qu’il n’y ait aucun lien entre Veltman et la famille, le surintendant-détective Paul Waight a déclaré dans une conférence de presse, « Il existe des preuves qu’il s’agissait d’un acte planifié et prémédité motivé par la haine. »

Veltman a été arrêté dans un centre commercial local et a été inculpé de quatre chefs de meurtre au premier degré et d’un chef de tentative de meurtre. Il y a un potentiel pour le dépôt d’accusations de terrorisme.

La famille Afzal a immigré au Canada il y a 14 ans. Selon une déclaration de leur famille élargie, « Tous ceux qui ont connu Salman et le reste de la famille Afzal connaissent la famille modèle qu’ils étaient en tant que musulmans, Canadiens et Pakistanais.

Ils travaillaient extrêmement dur dans leurs domaines et excellaient. Leurs enfants étaient les meilleurs élèves de leur école et étaient fortement liés à leur identité spirituelle. »

Le premier ministre Justin Trudeau a été ébranlé par ce crime tout autant que la résidence de London, en Ontario. Dans une déclaration faite au Parlement, il a déclaré : « Si quelqu’un pense que le racisme et la haine n’existent pas dans ce pays, je veux dire ceci : comment expliquons-nous une telle violence à un enfant dans un hôpital ? Comment pouvons-nous regarder les familles dans les yeux et dire « l’islamophobie n’est pas réelle ? » »

Les amis et la famille se sont réunis autour du poteau d’éclairage et de l’arbre où la famille a été frappée pour une veillée mardi soir. Ils ont placé des fleurs et allumé des bougies en forme de cœur pour se souvenir de leurs proches perdus.

Un ami de la famille Rauf Ahmad a assisté à la veillée. Il croyait qu’il n’y avait pas de racisme au Canada, mais il remet maintenant en question sa sécurité.

« L’humanité passe avant tout », a-t-il déclaré. « Nous ne devrions pas nous soucier de savoir si quelqu’un est musulman, juif ou chrétien. »

La police locale travaille avec les autorités fédérales pour déterminer la motivation de Veltman et s’il appartenait à des groupes haineux.

Un GoFundMe a été créé pour la famille afin d’aider aux frais funéraires et de faire un don au nom du défunt. Vous pouvez faire un don ici.

Leeann Reed est un écrivain qui couvre les sujets d’actualité, de culture pop, d’amour et de relations.