Sexify : aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

Il y a de plus en plus séries qui osent aborder le thème de l’éveil sexuel chez les jeunes sans tabous. Un exemple de ceci pourrait être Éducation sexuelle, mais quelques productions peuvent rattraper leur retard. C’est le cas de Sexifier, qui est arrivé en avril de cette année à Netflix et ce fut un succès. D’origine polonaise, ses huit premiers épisodes ont été bien accueillis par les internautes qui, comme d’habitude, se demandent déjà s’il y aura un Deuxième Saison sur la plateforme de streaming.







Bonne nouvelle pour tous : la série va être renouvelée et une nouvelle fournée de chapitres est déjà en préparation. Netflix l’a déjà confirmé et il est prêt à raconter l’histoire de l’étudiante et de ses amis qui cherchent à créer une application sexuelle innovante et à gagner un concours technologique. Bien que la date de lancement officielle n’ait pas été publiée, elle devrait arriver à partir d’avril 2022, un an seulement après la première de la première partie.

La série a été réalisée par Piotr Domalewski et Kalina Alabrudzińska, tandis que le casting était composé de Aleksandra Skraba, Maria Sobocińska, Sandra Drzymalska, Małgorzata Foremniak, Cezary Pazura et Zbigniew Zamachowski, qui devraient revenir avec leurs papiers pour ce nouvel opus. Pour le moment, la plate-forme de streaming ne fait pas référence à des mises à jour sur le casting ou à des modifications des personnages, bien qu’il y aura sûrement des ajouts intéressants comme d’habitude dans les bandes du N rouge.

Sexify a déjà confirmé sa deuxième saison (Netflix).



En ce qui concerne la terrain production, les détails n’ont pas été divulgués non plus. Cependant, compte tenu de la fin de la première saison, il est fort probable qu’elle se présentera à nouveau à ce groupe d’amis, en découvrant un peu plus le monde sexuel, alors qu’ils continuent de perfectionner leur projet très particulier. Tout cet équilibre dans sa juste mesure drame et comédie.

Bien que Netflix ait déjà officialisé la nouvelle et qu’il suffise d’entrer pour voir la série dans l’application pour trouver un panneau indiquant les données, la vérité est que l’équipe est toujours le tournage n’a pas commencé. Pour cette même raison, les premières images ou un trailer officiel n’ont pas encore été diffusés. Il est prévu que cette année, le casting se réunira pour commencer l’enregistrement.