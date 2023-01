Apple espère abandonner Qualcomm d’ici 2024 et développe une puce Bluetooth, WiFi et 5G en interne

11 janvier 2023 08:22:01 IST

Dans un effort pour réduire sa dépendance vis-à-vis de Qualcomm, Broadcom et d’autres fabricants de composants, Apple travaille depuis un moment sur la création de ses propres puces pour les modems BlueTooth, WiFi et 5G. Cette transition pourrait commencer dès 2024, selon un récent article de Bloomberg, qui mentionne également qu’Apple travaille sur sa propre puce WiFi et Bluetooth. Cela lui permettrait d’abandonner Qualcomm ainsi que Broadcom.

En raison de différences majeures dans les licences, les brevets et les redevances autour des puces de modem, Apple et Qualcomm ont été mêlés à une longue et houleuse dispute judiciaire. Bien que les affaires aient été réglées en dehors du tribunal, Apple a clairement indiqué que sa priorité était de construire sa propre technologie de modem pour la prochaine génération de modèles d’iPhone et d’iPad, dès que possible.

Pour stimuler ces efforts, Apple a finalisé l’acquisition de l’activité modem d’Intel en 2019. Cela a donné à l’entreprise l’accès à des talents d’ingénierie et à une large collection de brevets essentiels aux normes liés à la technologie cellulaire. Cependant, Apple devra encore licencier certains brevets de Qualcomm et Ericsson, même lorsqu’il passera aux modems internes.

Des problèmes techniques et d’autres problèmes liés au développement ont retardé le lancement du nouveau modem interne d’Apple de cette année jusqu’à fin 2024 ou début 2025.

Apple travaille apparemment sur une puce Wi-Fi et Bluetooth qui pourrait sortir dès 2025 afin de remplacer Broadcom. Il développe également une version améliorée de ce semi-conducteur qui intègre la technologie Bluetooth, Wi-Fi et modem cellulaire dans une seule puce.

D’autres composants de l’iPhone, tels que les processeurs à radiofréquence et les éléments de charge sans fil, sont également fournis par Broadcom, bien qu’Apple « ait également travaillé sur la modification de ces pièces », selon Bloomberg.

Bien que les ambitions d’Apple d’utiliser sa propre technologie de modem aient été largement diffusées, c’est la première fois que nous entendons qu’elle a également l’intention d’utiliser une puce Bluetooth et Wi-Fi interne. Tout cela est conforme à l’opinion de Tim Cook selon laquelle Apple devrait être en charge des éléments clés de l’iPhone lui-même.

Tout cela va être un effort majeur, même pour une entreprise comme Apple, qui s’appuie généralement sur ses partenaires pour les composants essentiels. Il sera fascinant de voir comment Apple implémentera ces modifications en si peu de temps, étant donné que le développement de ces puces prend des années.

