Le guide des personnages d’Eternals révèle plus sur les super-héros cosmiques de Marvel

Le prochain film d’équipe de super-héros de Marvel, Éternels doit sortir en novembre, et avec moins de trois mois avant sa sortie, Marvel a intensifié ses efforts de marketing. Éternels La première bande-annonce a fait ses débuts en mai, mais depuis lors, il n’y a eu pratiquement aucune discussion sur le film. Mais cela semble changer maintenant alors que Marvel a commencé à faire du buzz Éternels. Entertainment Weekly a publié un guide exclusif des personnages pour les dix Eternals qui figurent dans le film. Les éternels étant des personnages relativement inconnus, même parmi les fans inconditionnels de Marvel, un aperçu de leur personnalité et de leurs pouvoirs devrait aider à intéresser les fans. Créés par Jack Kirby, les Eternals sont une race d’humanoïdes génétiquement modifiés créés par les tout-puissants Célestes pour défendre la Terre. Lisez la suite pour en savoir plus sur les Eternals et découvrez les superbes affiches de personnages.

Sersi: Joué par Gemma Chan, Sersi a la capacité de manipuler la matière non sensible. Elle a un faible pour l’humanité et vit parmi les humains déguisés en conservateur de musée de nos jours. Selon Kevin Feige, Sersi est le personnage central d’Eternals, et une partie importante de l’histoire tournera autour de sa relation avec Ikaris (Richard Madden) et Dane Whitman (Kit Harrington). Chan a déjà dépeint Minn-Erva dans les années 2019 Capitaine Marvel. Voici ce que Chan a dit à propos de son personnage.

« Elle peut changer les choses, et elle a en quelque sorte aidé l’humanité en cours de route, de manière modeste. Elle est intéressante parce qu’elle est cet être immortel, mais elle est également très ancrée. Elle est un peu un esprit libre et adore être parmi les humains . »

Ikaris: Game of Thrones l’ancien Richard Madden incarne Ikaris, l’un des Éternels les plus puissants et le chef tactique du groupe. Il possède la capacité de voler et de projeter des faisceaux d’énergie cosmique de ses yeux. Bien qu’il ait une relation compliquée mais intime avec Sersi, ils n’ont pas la même opinion sur l’humanité. « Il y a un niveau profond de romance chez deux personnes qui existent depuis des milliers d’années et qui pourtant se choisissent toujours », dit Madden à propos de leur relation. Il a également parlé de son approche pour jouer un immortel. « J’ai dû m’entraîner, comment jouez-vous quelqu’un qui a tout vu et tout fait ? »

Puis un: Le casting d’Angelina Jolie a surpris plus d’un lorsqu’elle est entrée à bord Éternels jouer à Théna. Son personnage est une guerrière d’élite qui peut créer n’importe quelle arme en utilisant l’énergie cosmique. Jolie a suivi une formation rigoureuse en ballet et a appris à utiliser plusieurs armes que Thena utilisera au cours du film. Étant elle-même cinéaste, Jolie a eu du mal à comprendre l’ampleur et la portée de Éternels et a déclaré que c’était la plus grande chose qu’elle ait jamais faite.

Ajak: La célèbre actrice Salma Hayek dépeint Ajak, une version de genre échangé du personnage de bande dessinée. Ajak est le chef spirituel des Éternels et agit parfois comme une figure maternelle. Elle peut également communiquer avec les Célestes (les créateurs d’Eternals). Hayek a été surpris lorsque Marvel l’a approchée pour jouer dans le film. « Imaginez que dans la cinquantaine, vous recevez un appel de ce réalisateur dont vous êtes fou, qui vous dit: » Vous allez être un super-héros. « », dit Hayek.

Kingo: Kumail Nanjiani incarne Kingo, un éternel qui peut manipuler l’énergie avec ses mains et tirer des projectiles d’énergie cosmique. Kingo est un éternel qui était une star de cinéma japonaise dans les bandes dessinées, mais dans le prochain film, son origine a été changée en celle d’un acteur de Bollywood. Kingo est un autre éternel qui aime la compagnie des humains. Nanjiani a travaillé dur pour réussir ses mouvements pour le numéro de danse de Bollywood pendant Éternels. Fan de longue date des films de Bollywood, Nanjiani était très enthousiaste à l’idée de rejoindre le casting de Éternels. Il s’est également considérablement renforcé et a perdu son apparence geek et mince.

Phastos: Brian Tyree-Henry incarne Phastos. En termes simples, Phastos est le cerveau des Éternels. C’est un inventeur cosmique qui aide secrètement l’humanité à progresser dans le domaine technologique. De plus, Phastos sera le premier personnage ouvertement gay de MCU.

Lutin: Lia McHugh incarne Sprite, un éternel ayant le pouvoir de générer des illusions. Sprite ressemble à un enfant de 12 ans mais, en réalité, il a des milliers d’années. McHugh aurait réalisé ses propres cascades pour le film.

Makkari: Lauren Ridloff est Makkari dans Éternels. Décrit comme l’être le plus rapide de tout l’univers Marvel, Makkari est doté d’une super vitesse cosmique. Makkari in Eternals est également une version de genre échangé du personnage dans les bandes dessinées et sera également sourd. Le premier super-héros handicapé de Marvel. Ridloff a travaillé dur pour obtenir le corps d’un sprinter pour le film.

Gilgamesh: Acteur et ancien boxeur coréen, Don Lee surtout connu pour Train pour Pusan, joue Gilgamesh. Lee décrit Gilgamesh comme « extrêmement puissant et le guerrier le plus fort des Éternels. Il protège sa famille et les humains, et il a un caractère solide et fiable qui sert son équipe dans les batailles. En même temps, c’est un gars drôle et a du sens de l’humour. » Gilgamesh est également impliqué dans une relation amoureuse avec Thena d’Angelina Jolie.

Druig: Enfin, nous avons Druig joué par l’étoile montante Barry Keoghan. Druig peut manipuler l’esprit des gens. Il s’est détaché des Éternels à cause de leurs interactions avec l’humanité. Druig est un cousin d’Ikaris dans les bandes dessinées et a souvent été un méchant.

Éternels également en vedette Kit Harrington dans le rôle de Dane Whitman le chevalier noir, Haaz Sleiman dans le mari de Phastos, Ozer Ercan, Jashaun St. John et Zain Al Rafeea. Co-écrit et réalisé par Chloé Zhao, lauréate d’un Oscar, Éternels devrait sortir le 5 novembre 2021. Une nouvelle bande-annonce devrait arriver dans les jours suivants, alors surveillez. Qu’il s’agisse Éternels sortira exclusivement en salles ou simultanément sur Disney+ reste à voir. Cela dépendra probablement de la performance de Shang-Chi et la légende des dix anneaux, qui ne sortira en salles que le 3 septembre 2021. Assurez-vous de le vérifier. Cette nouvelle provient de Entertainment Weekly.

Sujets : Éternels