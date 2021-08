Addison Rae : qui est le brillant influenceur sur Netflix ?

Un ajout au catalogue de Netflix réorganisé les 10 meilleurs films et séries plus de vues. Il s’agit de Il est tout ça, traduit pour l’Amérique latine par Il est comme ça. Pourquoi tout le monde parle de ce film aujourd’hui ? La raison est très simple : le rôle principal est celui d’un influenceur et celui qui la joue est, justement, un influenceur dans la vraie vie. De cette manière, Addison rae a fait ses débuts sur la plateforme de streaming et a fait parler les gens.







Il est tout ça fonctionne comme un seul refaire de Elle est tout ça, la comédie romantique de 1999 Protagonisée par Freddie Prinze Jr. et Rachael Leigh Cook. Un sportif y est montré en train d’aider la fille la moins populaire de l’école à devenir la reine du bal. Cependant, dans cette nouvelle version les sexes s’opposent– Un influenceur relève le défi de transformer le type bizarre pour qu’il soit beau à la fête.

Dirigée par Mark Waters, cette production met en vedette Addison Rae, Tanner Buchanan, Madison Pettis et Peyton Meyer. Mais… qui est l’actrice qui fait tant de bruit ? La protagoniste de l’histoire a commencé sa carrière en TIC Tac et est considéré comme l’un des plus réussis sur la plate-forme. Collectez plus de 83 millions d’abonnés, gagne des millions de dollars par an et est ami avec Kardashian.

He's All That est le deuxième film le plus regardé de la journée sur la plateforme (Netflix).



Elle, comme beaucoup d’autres jeunes, est devenue célèbre au début de la pandémie, juste au moment où l’application connaissait son essor. A donc seulement 21 ans et est responsable de la publication de vidéos sur la mode et la beauté. Bien qu’il soit né en Louisiane, il a déménagé à Les anges réaliser son rêve d’être actrice. Et bien sûr il a réussi : aujourd’hui son film se positionne comme le deuxième plus regardé sur Netflix Argentine.

Merci à tous ceux qui ont regardé et aimé He’s All That !!!!! Je ne peux pas croire que c’est ma vie. Je suis sans voix. Je vous aime plus que je ne peux le dire !!!!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️ #HesAll That -Addison Rae (@whoisaddison)

28 août 2021





Rae a mis de côté sa carrière universitaire et sa vie de étudiant en journalisme, pour s’immerger pleinement dans l’authentique célébrité. Désormais, toutes les rumeurs indiquent qu’il fera même partie de la liste des invités du Gala du Met qui, pour la première fois, inclura des figures du monde numérique. Concernant le succès de son film, l’influenceuse a partagé : « Merci à tous ceux qui regardent Il est comme ça ! Je ne peux pas croire que c’est ma vie, Je suis sans voix”. Et fermé : « Je vous aime tous plus que je ne peux exprimer en une phrase”.