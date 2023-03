Sex/Life aura-t-il une saison 3 sur Netflix ?

Netflix

La deuxième saison de Sexe/vie Il est déjà disponible sur Netflix, mais les fans attendent une troisième partie. C’est possible?

Brad et Billie, Billie et Brad sont deux personnages qui ont marqué des milliers de téléspectateurs de Netflix. C’est parce que tous deux sont les protagonistes de Sexe/vie, la fiction qui en 2021 a captivé les abonnés de la plateforme. Avec Adam Demos et Sarah Shahi en tant qu’interprètes de ces deux amants, le strip est devenu une fureur chez le géant du streaming.

Et maintenant, les fans ont de nouveau été captivés avec Sexe/vie grâce à la première de sa deuxième saison. Hier, 2 mars, Les nouveaux épisodes de cette production sont arrivés sur Netflix qui, comme si cela ne suffisait pas, a aussi de nouveaux visages. Au-delà de la distribution principale, de nouveaux personnages ont maintenant été intégrés à la série qui ont changé tout le cours de l’histoire, la rendant ainsi beaucoup plus captivante.

En fait, c’est pourquoi on s’attend déjà à ce que les adeptes Sexe/vie avoir une nouvelle saison. Malgré le fait que le second vient de sortir, l’envie de voir plus Brad et Billie a augmenté ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Mais est-il possible que la bande ait plus de chapitres ?

Est-ce que Sex/Life aura une saison 3 ?

Comme à son habitude, Netflix n’a pas encore fait d’annonce à ce sujet. C’est-à-dire, on ne sait toujours pas si Sexe/vie il a été renouvelé une fois de plus. A noter que, sauf exception, le géant du streaming met quelques semaines à évaluer le succès de chaque fiction et s’il vaut la peine de la renouveler..

Même s’il est probable que cette production sera à nouveau l’une des plus vues sur la plateforme, elle est tout de même très rapide pour en être sûr. Bien sûr, la vérité est que la fin qui a laissé la deuxième saison a complètement fermé le triangle amoureux entre Brad, Billie et Cooper, donc plus d’épisodes ne seraient pas nécessaires. Pourtant, Netflix peut toujours surprendre.

