Les gens sont accros à la nouvelle série dramatique juridique de Netflix

La nouvelle série dramatique juridique de Netflix L’avocat de Lincoln s’est envolé pour la liste des plus regardés et a sérieusement accroché les téléspectateurs. Vous pouvez en voir une bande-annonce ici:

La série est basée sur la série de livres du même nom de Michael Connelly et se concentre sur un avocat qui travaille sur l’arrière de sa voiture Lincoln.

Un synopsis de Netflix se lit comme suit: « Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo), un idéaliste iconoclaste, dirige son cabinet d’avocats depuis le siège arrière de sa Lincoln, alors qu’il s’occupe d’affaires grandes et petites à travers la vaste ville de Los Angeles. »

L’avocat de Lincoln met également en vedette Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole et Angus Sampson, tandis que l’auteur Connelly a travaillé comme écrivain et producteur exécutif.

Il a atterri sur le service de streaming le 13 mai et s’avère déjà être un grand succès auprès des téléspectateurs – en tête de liste des plateformes de streaming les plus regardées aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Alors que les fans se sont tournés vers les médias sociaux pour faire l’éloge de la nouvelle émission.

L’avocat de Lincoln sur Netflix. Crédit : Netflix

Une personne a écrit : « Michael Connelly est l’un de mes auteurs préférés. L’avocat de Lincoln sur Netflix capture l’essence de ces livres. Manuel Garcia-Rulfo est un mélange parfait de charme et de mélancolie. Vaut une montre.

Un autre a déclaré: « J’ai regardé la nouvelle série Netflix qui vient de sortir L’avocat de Lincoln. Oui! C’est la télévision hollywoodienne à son meilleur aujourd’hui. Je vous recommande fortement de regarder cette série pour voir comment raconter une histoire captivante, morale et intelligente.

Quelqu’un d’autre a commenté: « L’avocat de Lincoln était absolument excellent, j’ai besoin d’une saison 2 immédiatement.

Et un quatrième a ajouté : « 15 minutes après L’avocat de Lincoln et je supplie Netflix de le renouveler pour les saisons 2 et 3. »

La saison en 10 parties est basée sur le deuxième livre de la série – le premier ayant déjà été adapté pour le film de 2011 L’avocat de Lincoln avec Matthew McConaughey.

Manuel Garcia-Rulfo et Neve Campbell sont les vedettes. Crédit : Netflix

Mais les fans seront peut-être ravis d’apprendre qu’il y a six livres dans la série, ce qui signifie qu’une deuxième saison serait très faisable.

Et Connelly est impatient, s’il en a l’occasion – il a posté sur Twitter pour dire: « Quant à la saison 2 de L’avocat de Lincoln, nous attendons d’entendre et espérons vraiment que cela se produira. Si vous aimez l’émission, donnez-lui un coup de pouce sur Netflix. Et si vous aimez évaluer des émissions sur des sites comme Rotten Tomatoes et IMDb, nous vous en serions très reconnaissants également. Tout aide. Merci. »