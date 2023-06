Le directeur d’Aeon Flux se souvient des commentaires « déchirants » de Studio : « C’était génial »

Flux éon directeur Karyn Kusama est en quelque sorte reconnaissante des commentaires sévères qu’elle a reçus pour le film. Sorti en 2005, Flux éon était une adaptation en direct de la série animée du même nom. Il mettait en vedette Charlize Theron dans le rôle d’Aeon Flux, une guerrière qualifiée dans un avenir post-apocalyptique à la tête d’un groupe de rebelles dans la dernière ville survivante de la Terre. Le film était une bombe au box-office et a été déchiqueté par les critiques, détenant un score de 9% chez Rotten Tomatoes.





Par THR, Kusama a récemment réfléchi à Flux éon lors d’une table ronde avec quelques collègues réalisateurs. Elle a rappelé comment elle avait été renvoyée de ce projet pendant la post-production, seulement pour qu’un cadre de Paramount l’invite à revenir après avoir dit : « J’ai vraiment détesté votre version du film. Mais croyez-le ou non, je déteste encore plus la nouvelle version. » Alors que Kusama dit que cette remarque figure parmi les compliments les plus sournois qu’elle a reçus dans sa carrière, la réalisatrice estime que cela a également été bénéfique, car cela l’a aidée à se préparer à ce à quoi s’attendre à Hollywood.

« Cela soulève la tension élémentaire entre ce que nous faisons tous, qui consiste simplement à essayer de créer quelque chose qui a une cohérence narrative émotionnelle et stylistique visuelle par rapport à l’attitude » jetez quelque chose contre le mur et voyez ce qui colle « à laquelle nous avons souvent affaire. C’était formidable d’avoir des retours aussi déchirants si tôt dans ma carrière. Cela m’a aidé à comprendre ce à quoi nous sommes tous confrontés et ce que nous essayons tous de défendre et de préserver dans nos carrières.

Kusama a également rappelé comment son film de suivi le corps de Jennifer avait reçu des critiques négatives lors de sa sortie, notant à quel point cela avait eu un effet important sur sa carrière à l’époque. Cela l’a obligée à se battre pour trouver sa place en tant que réalisatrice pour la télévision. Elle dit que le vent a tourné quand elle s’est impliquée dans la série AMC Arrêter et prendre feu.

« J’ai fait une grande histoire d’amour de science-fiction en studio avec 60 fois le budget, puis un autre film en studio appelé le corps de Jennifer. Ces deux films étaient considérés comme des échecs à l’époque, et je n’avais même pas vraiment envisagé le concept de la façon dont l’échec, même si je pense que c’est une partie cruciale du processus créatif, affecte une carrière ou ralentit une carrière. Il m’a donc fallu plusieurs années pour trouver du travail à la télévision. Et c’était la possibilité de commencer à travailler sur une petite émission à AMC appelée Arrêter et prendre feu. J’ai l’impression que la télévision a fini par m’aider à recadrer la joie de faire des choses. »

Plus récemment, Kusama a réalisé des épisodes pour des émissions de télévision comme Vestes jaunes, Le consultantet Sonneries mortes. Cependant, elle a quand même eu une chance malheureuse avec le cinéma, en tant que Dracula L'adaptation centrée sur Mina Harker qu'elle devait réaliser a été annulée juste avant le début de sa production l'année dernière.





Charlize Theron avait un mauvais pressentiment à propos d’Aeon Flux

Charlize Theron s’est également adressée Flux éon dans une interview l’année dernière avec THR. Elle a dit qu’elle était ravie de rejoindre le projet en tant que fan de la série animée, mais elle s’est rendu compte pendant la production qu’elle avait des problèmes majeurs. Theron dit maintenant qu’elle aurait dû faire pression pour que le projet s’arrête jusqu’à ce que de grands changements puissent être apportés, car à l’époque, elle voulait juste le faire avancer et terminer la production.

« Vous vous battez jusqu’à la fin amère. Avec celui-là, je ne sais pas si j’avais les réponses pour savoir comment [fix it], mais je savais bien que nous avions des problèmes. Je n’étais pas un producteur dessus, et je n’avais pas vraiment l’expérience pour dire ce que je crois que Tom Cruise a peut-être dit au cours des 20 dernières années, c’est-à-dire « Arrêtez cette merde, mettez quatre autres écrivains sur et découvrons cela.’ Au lieu de cela, je dis : « Oh mon Dieu, je dois juste passer cette journée, j’ai une bronchite, mais continuons à tirer. » Maintenant, j’imagine tous ces acteurs masculins disant : « Fermez-la pendant six mois ! » Et c’est comme, putain, personne ne m’a dit que c’était une option. »

Les dés sont à nouveau lancés avec un nouveau redémarrage de Flux éonalors que Jeff Davis travaille actuellement sur une nouvelle adaptation de série télévisée.