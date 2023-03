La production du nouveau film extraterrestre des 20th Century Studios commence à Budapest le 9 mars

20th Century Studios’ et The Walt Disney Company ont annoncé aujourd’hui que le nouveau Extraterrestre Le film doit commencer la production à Budapest, en Hongrie, le 9 mars 2023. Ce sera la neuvième entrée dans la franchise d’horreur.





Selon le communiqué de presse de The Walt Disney Company, le nouveau 20th Century Studios Extraterrestre film avec Cailee Spaeny (Jument d’Easttown) commencera la production à Budapest le 9 mars. David Jonsson (Industrie), Archie Renaux (Ombre et os), Isabelle Merced (Rosaline), Spike Fearn (Le Batman), et Aileen Wu (Loin de la maison). Fede Alvarez (Evil Dead, La fille dans la toile d’araignée, Ne respire pas) réalise à partir d’un scénario qu’il a écrit avec son collaborateur fréquent Rodo Sayagues. Ridley Scott, qui a réalisé l’original Extraterrestre et produit et réalisé les entrées de la série Prométhée et Extraterrestre : Allianceet Michael Pruss, du prochain Étrangleur de Boston film, également de 20th Century Studios, produisent sous leur bannière Scott Free, avec Brent O’Connor (Train à grande vitesse), Elizabeth Cantillon (Persuasion), et Tom Moran (Le roi des beignets) servant de producteurs exécutifs.

Dans cette neuvième entrée de la série de films immensément populaire et durable, un groupe de jeunes d’un monde lointain se retrouve confronté à la forme de vie la plus terrifiante de l’univers. La première Extraterrestre film, écrit par Dan O’Bannon et basé sur une histoire d’O’Bannon et Ronald Shusett, suit l’équipe du Nostromo, qui, après avoir croisé un vaisseau mystérieux, se retrouvent face à une espèce mortelle de xénomorphes. En tant qu’allégorie du viol, le film d’horreur de science-fiction s’est adressé à un public de tous les genres et a eu un impact durable sur la culture. Non seulement 20th Century Fox en a fait une franchise très rentable, mais elle a également eu un impact sur les genres de science-fiction et d’horreur en général. Par exemple, le long terme de Nintendo métroïde jeu, créé en 1986, a été fortement influencé par Extraterrestreà la fois thématiquement et stylistiquement, et l’un des principaux antagonistes de la série s’appelle même Ridley.





Le film Alien est séparé de la série FX

Renard du 20e siècle

Il y aura aussi un nouveau Extraterrestre série sur FX qui devrait commencer la production cette année. La série « se déroule avant Ripley », selon le patron de FX John Landgraf. « C’est la première histoire du Extraterrestre franchise qui se déroule sur Terre. Cela se déroule sur notre planète, vers la fin de ce siècle dans lequel nous nous trouvons actuellement – ​​dans environ 70 ans. Tout ce que je peux vous dire, c’est que Ripley n’en fera pas partie, et aucun autre personnage non plus, à part l’extraterrestre lui-même. »

De plus, la série FX sera séparée du nouveau film.