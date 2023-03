Ce que l’on sait de « Shingeki no Kyojin » Saison 4 Partie 4 : la fin tant attendue de l’anime

Depuis l’adaptation de l’anime en 2013, les fans de « Shingeki no Kyojin » (« Attack on Titan » en anglais ou « Titán de Ataque » en espagnol) ont été patients avec le sortie de chaque épisode et saison. Au départ, l’histoire de la population à l’intérieur des murs et des titans était un mystère, mais près d’une décennie plus tard, le voyage touche à sa fin avec la quatrième et dernière tranche.

Le 3 mars 2023, la partie 3 est sortie de la dernière saison de l’anime Crunchyroll, où les protagonistes devaient affronter le Rumble et hange s’est sacrifié pour sauver le reste de l’équipe d’exploration.

Après les scènes intenses qu’ils ont montrées et l’arrivée des explorateurs au corps cadavérique mais gigantesque d’Eren, la dernière sortie devrait conclure cette histoire.

QUAND FAIT « SHINGEKI NO KYOJIN » SAISON 4 PARTIE 4 ​​PREMIERE?

Initialement, la partie 3 de la saison 4 de « Shingeki no Kyojin » allait être la finalemais en raison de la charge de travail du studio, il a été décidé que la sortie serait divisée en une autre partie.

« Notre société avait initialement poursuivi la production dans le but de diffuser l’intégralité de la ‘Partie 3’ le 3 mars. Cependant, au cours du processus, la quantité de travail a augmenté beaucoup plus que prévu, et après avoir consulté le personnel, nous avons décidé que nous le publierons en deux parties : Partie 1 et Partie 2», expliquaient-ils dans le communiqué publié en janvier 2023.

Alors que le troisième avait une date de sortie, la date exacte de sortie de la partie 4 n’a pas encore été confirmée de la quatrième saison de « Shingeki no Kyojin ». Cependant, il est prévue pour l’automne 2023.

Dans « Shingeki no Kyojin », le Rumble se compose des Titans Colossaux qui ont constitué les murs du Paradis marchant à travers le monde, provoquant sa destruction (Photo : MAPPA)

QU’EST-CE QUE « SHINGEKI NO KYOJIN » SAISON 4 PARTIE 4 ?

Après les derniers événements de la partie 3, la dernière partie de « Shingeki no Kyojin » consistera en un bataille intense entre les membres restants de l’équipe de scoutisme et Eren.

L’objectif est d’assassiner qui était autrefois son ami à être capable d’arrêter le grondement et sauver une partie de la population mondiale qui n’a pas encore été écrasée par les titans. Cependant, vAllumer l’Attack Titan ne sera pas une tâche facile.

QUI COMPOSE L’ÉQUIPE DE « SHINGEKI NO KYOJIN » SAISON 4 PARTIE 4 ?

Le studio MAPPA a remplacé WIT Studio dans la production de la quatrième saison de « Shingeki no Kyojin » et reste désormais en charge du dernier fragment de l’anime.