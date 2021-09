La saison 4 de Sex Education arrive officiellement !

La rentrée scolaire – Netflix a renouvelé Éducation sexuelle pour la saison 4 !

Pendant l’événement mondial des fans de Netflix, TUDUM, qui comprenait également une apparition de Éducation sexuelle stars Ncuti Gatwa (Eric Effiong) et Kedar Williams-Sterling (Jackson Marchetti), la nouvelle passionnante que les étudiants de Moordale seront de retour pour encore plus a été confirmée.

Si vous avez déjà fini de regarder Éducation sexuelle saison 3, vous vous attendiez probablement à ce que la série soit renouvelée pour une quatrième saison en fonction de ce qui s’est passé dans ces derniers épisodes.

Voici tout ce que nous savons sur Éducation sexuelle saison 4 loin.

Sex Education saison 4 renouvelée sur Netflix. Image : Netflix

AVERTISSEMENT : Spoilers à venir pour Éducation sexuelle saison 3!

La saison 3 s’est terminée sur quelques cliffhangers dramatiques et des scénarios inachevés; Otis et Maeve se sont avoués leur amour, mais Maeve est parti pour l’Amérique avant que les deux ne puissent aller plus loin. Eric et Adam se sont séparés, et maintenant Adam semble se rapprocher de Rahim.

L’école de Moordale est également sur le point d’être démolie après avoir été vendue à des développeurs. Et Jean pourrait avoir un problème de paternité sur les mains car il est révélé que le vrai père de bébé Joy pourrait ne pas être Jakob.

LIRE LA SUITE: Fin de la saison 3 de Sex Education : voici ce qui arrive à tous les personnages

Éducation sexuelle la saison 4 reprendra probablement toutes ces histoires et pourrait même voir les étudiants étudier dans différentes écoles en raison de la fermeture de Moordale.

Netflix n’a pas annoncé de date de sortie spécifique pour la saison 4, mais nous supposons que la quatrième série tombera à un moment donné en 2022.

LIRE LA SUITE: Sex Education saison 4 : date de sortie, distribution, intrigue, spoilers et bande-annonce

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂