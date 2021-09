« Sex Education »: Pourquoi Otis a changé d’apparence dans la saison 3

Quand la troisième saison de « Éducation sexuelle« Le début de la vie d’Otis a subi quelques changements : il a quitté Maeve, la clinique du sexe de Moordale fermée pour de bon, sa mère est enceinte et il voit secrètement Ruby. Mais ce ne sont pas les seuls changements pour le protagoniste de la série Netflix, à cela s’ajoute sa nouvelle apparence.

Après les événements du deuxième volet de la fiction créée par Laurie Nunn, le fils de Jean Milburn s’est laissé pousser la moustache et malgré le fait que d’autres ne l’aimaient pas, il a tenu à la garder, il la portait même avec fierté.

Otis ne l’a pas rasé jusqu’à ce que Ruby l’exige. En effet, elle l’a forcé à changer sa façon de s’habiller lors des premiers épisodes de la troisième saison de « Éducation sexuelle”. Mais quelle est la vraie raison de la moustache d’Otis ?

Otis a laissé pousser sa moustache pour avoir l’air plus adulte et mature (Photo : Netflix)

POURQUOI OTIS A-T-IL CHANGE D’APPARENCE DANS LA SAISON 3 ?

Après son combat avec Maeve et elle n’a pas répondu à sa messagerie vocale (en raison de l’élimination d’Issac), Otis a décidé de se concentrer sur sa relation avec Ruby, alors peut-être que la moustache est un moyen de laisser cet amour derrière et de commencer à zéro.

Screen Rant indique également que la moustache d’Otis est un moyen de montrer la maturité. La croissance des poils du visage l’a probablement fait se sentir plus comme un homme adulte et non comme un adolescent.

Otis pense que la moustache le fait paraître plus mature qu’avant. En partie, ce désir de paraître adulte est dû au fait qu’il veut montrer qu’il n’a pas besoin de Maeve ou de sa mère, avec qui il a eu des disputes à cause du travail de Jean.

Cependant, lorsque l’accouchement de Jean arrive trop tôt et se complique, Otis admet qu’il a toujours besoin de sa mère et qu’il a seulement essayé de prétendre qu’il n’était pas comme ça pour que les autres le voient comme quelqu’un de plus mature.

Dans les premiers épisodes de la troisième saison de « Éducation sexuelle« Otis essaie de se retrouver après les événements de l’épisode précédent, et la moustache est une façon de le faire.