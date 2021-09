Nicolas Cage en selle pour Frontier Epic Butcher’s Crossing

Saban Films met enfin la main sur certains Nicolas Cage Entreprise. Récemment, le studio a acquis le dernier film de Cage appelé Traversée du boucher, une épopée de frontière qui met en vedette le lauréat d’un Oscar en tant que chasseur de bisons. À ce stade, quel rôle Cage n’a-t-il pas joué (à part Superman) ? L’accord couvrira les droits en Amérique du Nord, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, en France, en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en Scandinavie. Donc presque partout.

L’homme derrière ce film est Gabe Polsky, qui a réalisé le documentaire Pingouins rouges. Il a écrit le scénario basé sur l’adaptation d’un roman de John Williams. Le film est produit par Polsky et Molly Conners de Phiphen Pictures aux côtés de Will Clarke et Andy Mayson pour Altitude Film Entertainment et Saturn Films de Cage. L’argent derrière ce film vient d’Ingenious Media. C’est beaucoup à prendre en compte, nous le savons. Nous n’avons pas encore de date de sortie officielle mais nous savons que le tournage principal commencera cet automne.

Saban Capital Group LLC est une société d’investissement américaine basée à Los Angeles, en Californie, spécialisée dans les investissements dans les médias, le divertissement et les communications. Formé en 2010 par Haim Saban, Saban Capital Group possède Saban Films, une partie d’Univision Communications et une partie de Celestial Tiger Entertainment.??

En ce qui concerne le film, c’est ce que nous savons jusqu’à présent. Traversée du boucher se déroule dans les années 1870 et trouve le personnage de Cage affrontant un jeune décrocheur de Harvard, qui cherche son destin dans la nature sauvage du Colorado. Ce qui les attend, c’est un voyage à travers la nature car ils risquent tout. C’est l’un des premiers films occidentaux à mettre en vedette l’acteur vétéran, puisque Nicolas Cage jouera également un rôle occidental dans The Old Way.

Cage produit des films depuis un certain temps et aucun n’est pareil. Il a récemment déclaré qu’il n’avait aucune envie de prendre sa retraite et qu’il ne se voyait pas faire autre chose. Il a récemment reçu des critiques élogieuses pour sa performance dans le thriller indépendant Cochon. De tous les films qu’il a fait… Personnellement, je recommande de regarder ce film, comme le font la plupart des critiques.

Saban Films a récemment eu beaucoup de films à son actif. Certains d’entre eux ont inclus Todd Randall’s Sous les lumières du stade avec Laurence Fishburne et Milo Gibson ; l’adaptation Twist de Charles Dickens avec Michael Caine, Lena Headey et Rita Ora ; et la comédie de mariage d’Alicia Silverstone Sœur du marié.La pandémie a ouvert de nombreuses portes aux acteurs ainsi qu’aux studios pour sortir des films plus rapidement et moins cher avec autant de services de streaming parmi lesquels choisir. Des acteurs bien nommés ont saisi l’occasion de faire ces films alors que les plus grands studios recherchent des blockbusters pour reprendre leur élan après la fermeture.

Il devrait également apparaître dans Le poids insupportable des talents massifs, dans lequel Cage joue lui-même et a déclaré qu’une fois terminé, il ne le regarderait jamais. Que pensez-vous des films de Cage ? Pour moi, il en a fait tellement que je regarde généralement tout le sien juste pour voir quel type de rôle il jouera. Laissez-nous vos commentaires et continuez à suivre les dernières nouvelles.