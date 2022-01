De vrais couples du casting d’Harry Potter 20 ans après le film

Grâce au spécial Harry Potter Quoi HBO Max Présenté depuis les 20 ans depuis la naissance de la saga magicienne, de vieilles rumeurs de romances avec lesquelles les fans ont toujours spéculé ont repris vie. L’une des romances dont les fans de la franchise ont toujours rêvé était la confirmation du lien entre Tom feutre Oui Emma Watson. Dans Retour à Poudlard Ils ont parlé de cette relation mais les deux étaient chargés de préciser que la valeur de l’amitié n’a jamais transcendé. Ensuite, nous vous dirons quels sont les vrais couples des personnages emblématiques de la saga.

Daniel Radcliffe

En tant que protagoniste de la saga, un Daniel il a dû interagir principalement avec Bonnie Wright, chargé de donner vie à Ginny Weasley. Bien que la romance entre ses personnages se soit développée au fil des ans, elle n’a jamais transcendé le grand écran. En réalité, Radcliffe Elle est avec un autre partenaire depuis dix ans. Il s’agit de Erin Darke, qu’il a rencontré il y a exactement dix ans, lors du tournage Tue tes chéries, et depuis ils étaient en couple. WrightPour sa part, il a eu une brève liaison de deux ans avec l’un des collègues des Reliques de la Mort, Jamie Campbell, entre 2010 et 2012, et on ignore actuellement avec qui elle sort.

Rupert Grint et Emma Watson

Un autre des grands couples de la saga était celui qui composait Ron Weasley et Hermione Granger, avec un baiser qui n’a été vu que vers la fin, dans Les reliques de la mort. Dans le spécial de HBO Max, les acteurs ont parlé de la façon dont le lien entre eux était, et à un moment donné il lui a dit qu’il l’aimait, pour que plus tard ce soit clair : « comme amis ». La vérité c’est que Watson Elle sort avec l’homme d’affaires depuis quelques années Léo Robinton, Bolt est généralement très public avec sa vie, tandis que Rupert est en couple avec Géorgie groome, avec qui ils ont une petite fille prénommée mercredi.

Les deux qui étaient en couple

Deux acteurs qui se sont rencontrés sur le tournage de Harry Potter et ils ont maintenu une relation malgré le fait que leurs personnages n’avaient pas autant de contacts qu’ils étaient Evanna Lynch et Matthew Lewis. Il s’agit des acteurs qui ont joué Luna Lovegood et Neville Londubat, respectivement, et ils sortaient ensemble depuis environ un an. Ce qui frappe, c’est que Lyncher Il avait aussi un lien avec un autre acteur de la saga, Robbie Jarvis, qui était chargé d’interpréter la version jeune de Jacques potier.

Et Tom Felton ?

Autant que beaucoup insistent pour s’unir Felton avec WatsonTout indique que cette relation ne cessera jamais d’être platonique. L’acteur qui a joué Draco Malfoy Il est actuellement célibataire et sa dernière relation stable a pris fin en 2016, après 8 ans. Il s’agit de Jade Olivia Gordon, qui dans les derniers films de Harry Potter joué Astoria Greengrass, l’épouse de Drago.

